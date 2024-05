NBA Playoffs: Celtics e OKC sul velluto, fattore campo decisivo in gara 1

Nelle gare 1 di Semifinale di Conference dei Playoffs NBA sono le squadre casalinghe ad avere la meglio.

I Cleveland Cavs tengono la testa della gara per meno di 20 secondi nel primo quarto, per il resto è un assolo biancoverde nella prima sfida tra Cleveland e Boston. Grazie a un ottimo 18/46 da oltre l’arco, i padroni di casa dominano una gara in cui entrambe le contendenti devono fare a meno dei centri titolari (Allen e Porzingis).

Dopo un primo quarto con canestri allargati (74 punti combinati tra le due squadre), i Celtics concedono solo 61 punti nei rimanenti 36 minuti.

Gara 2 è prevista per giovedì notte.

Cleveland Cavs @ Boston celtics: 95-120

Cavs: Mitchell 33, Mobley 17 + 13 rimbalzi, Garland 14.

Celtics: Brown 32, White 25, Tatum 18 + 11 rimbalzi.

Fa buona guardia Lu Dort su Luka Doncic, tenuto a 19 punti con 6/19 dal campo, nella gara vinta da OKC contro i Dallas Mavericks.

I Mavs vincono la battaglia a rimbalzo (52-39) ma tirano con un debolissimo 39.3% dal campo, pareggiando il primo periodo e perdendo gli altri tre.

Record ai Playoffs per Oklahoma City con 29 assist e primo tempo chiuso sul +9, con Dallas che si rifà sotto grazie a un parziale di 12-4 in apertura di secondo tempo; da lì in poi è 51-30 per i padroni di casa, che ospiteranno anche gara 2 giovedì prossimo.

Dallas Mavericks @ Oklahoma City Thunder 95-117

Mavs: Irving 20, Doncic 19, Gafford 16 + 11 rimbalzi.

OKC: Gilgeous-Alexander 29, Holmgrem 19, Jal. Williams 18.