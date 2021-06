Spruzzata di incertezza anche nelle semifinali Philadelphia-Atlanta e Utah-Clippers. Gara-4 vede riportare in parità le entrambe le serie con le vittorie casalinghe degli Hawks e L.A. ai danni di Philadephia e Utah, le due numero uno delle rispettive Conference.

PHILADELPHIA 76ERS-ATLANTA HAWKS 100-103 (Serie 2-2)

Tutti di nuovo in parità tra Sixers e Hawks dopo il quarto capitolo della Semifinale di Eastern Conference. Davanti agli oltre 16 tifosi della State Farm Arena c’è una combattutissima sfida risolta nel finale dai tiri liberi di Trae Young, il trascinatore degli Hawks. Philadelphia è protagonista di un buon primo tempo dove riesce ad avere anche 16 punti di vantaggio a meno di 2′ dall’intervallo. Nella ripresa Atlanta impiega il terzo quarto per riemergere dando vita a un intenso quarto periodo dove gli avversari sono finiti alla fine alle corde. A -2’15” dal termine la tripla di Collins porta Atlanta sul -1, il sorpasso arriva a -1’17” con Young che scrive 98-99. Lo stesso Young è perfetto nei suoi successivi due viaggi in lunetta per il 100-103 finale con in mezzo i liberi di Embiid che avevano tenuto in vita Philadelphia.

Trae Young chiude gara-4 con 25 punti e 18 assist diventando così il giocatore più giovane nella storia NBA con 25 punti e almeno 15 assist in una partita dei playoff. Per il #11 degli Hawks arriva la 5a doppia-doppia di questi playoff, la 7a gara dove chiude minimo con 25 punti. Pareggiato il suo career high in assist. Dall’altra parte c’è una Joel Embiid che termina la partita con 17 punti e 21 rimbalzi ma balza all’occhio lo 0/12 dal campo nel 2°tempo per il lungo camerunense. Un dato che timbra il k.o. di Philadelphia in maniera marcata. Per Atlanta 22 punti di Bogdanovic e doppia-doppia sia per John Collins (14 punti e 12 rimbalzi) che per Clint Capela (12 e 13). Kevin Huerter finisce con 10 punti, mentre ci sono 23′ di grande sostanza per Danilo Gallinari (7 punti e 6 rimbalzi) e Lou Williams (9). Il miglior realizzatore per i Sixers è Tobias Harris (20), Ben Simmons conclude con 11 punti e 12 rimbalzi, Seth Curry tira bene (7/10 dal campo con 17 punti), 10 anche per Korkmaz. Dalla panchina 7 punti e 10 rimbalzi per Dwight Howard. Mercoledi si torna al Wells Fargo Center per il quinto capitolo della serie.

UTAH JAZZ-LOS ANGELES CLIPPERS (Serie 2-2)

Convincente affermazione allo Staples Center per i Los Angeles Clippers che dominano sostanzialmente gara-4 e portano la semifinale contro gli Utah Jazz in perfetta parità dopo 4 partite. Nei Clippers arriva tantissimo dal trio Leonard-George-Morris. 86 punti in tre con Leonard e George a chiudere con 31 punti a testa e Morris seguirli a ruota con 24 (5/6 da tre, 6/11 dal campo). Ai Jazz non bastano i 37 punti (6/15 da tre, 9/26 al tiro) di Donovan Mitchell. Ingles tira bene da tre (5/7) e finisce con 19 punti, 18 di Bogdanovic, 11 e 8 rimbalzi per Gobert.

La squadra di Collins tiene sempre il vantaggio partendo fortissimo. 13-30 il punteggio del primo parziale con L.A. che nel 2°quarto dilaga fino al 22-51 per poi arrivare al 44-68 dell’intervallo. Nel terzo periodo Utah prova la rimonta ma lo sforzo profuso dagli ospiti porta i Jazz al minimo svantaggio che è di 14 lunghezze. Dopo tre quarti di gara sono sempre i Clippers a comandare (73-94) e ad avviarsi verso un comodo ultimo quarto di gestione. In avvio di ultima frazione i Clippers sono sul 73-98, il divario si riduce sui 15 punti di scarto a 4′ dalla fine, Utah ha un sussulto fino al -10 (102-112) a 2’10” dal termine ma è un classico fuoco di paglia perchè i Clippers con tanta sostanza ormai hanno in tasca gara-4. Finisce 104-118 e mercoledi si torna a Salt Lake City ripartendo da questo 2-2.