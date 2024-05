NBA Playoffs: Dallas si prende gara-3 di forza, un grande Tatum guida i Celtics alla vittoria

Due gare nell’ultima notte di NBA Playoffs, con il terzo atto delle serie tra Dallas e OKC da una parte, Cleveland e Boston dall’altra.

Il protagonista della sfida di Dallas è ancora PJ Washington che, dopo i 29 di gara-2, ne piazza 27 totali per tenere in partita i suoi quando Doncic e Irving faticavano a trovare la via del canestro. Una gara combattutissima fin dall’inizio, con i Mavs più propositivi e capaci di toccare anche il +9 ad inizio quarto periodo, ma poi con OKC sempre in scia. La giocata decisiva è stata a 30″ dal termine quando Shai Gilgeous-Alexander ha commesso fallo in attacco su Doncic.

Oklahoma City Thunder @ Dallas Mavericks 101-105 (serie 1-2)

OKC: Gilgeous-Alexander 31 (10 rimbalzi), Williams 16, Holmgren 13, Joe 13, Giddey 9

DAL: Washington 27, Doncic 22 (15 rimbalzi), Irving 22, Lively 12, Hardaway jr 8

Nella partita della Eastern Conference, invece, i Boston Celtics si sono subito ripresi il fattore campo precedentemente perso nella scorsa gara in casa. Come contro Miami, Boston cade in G2 ma si rialza prontamente nella gara successiva in trasferta. La partita di fatto è durata un quarto e mezzo, poi i Celtics hanno inserito le marce alte e si sono ritrovate velocemente a +23, un vantaggio che Cleveland poi ha ridotto fino a 9 punti di ritardo ma senza mai impensierire i favoriti #1 ad Est. Due triple consecutive di Pritchard e White, infatti, hanno chiuso ogni discorso.

Boston Celtics @ Cleveland Cavaliers 106-93 (serie 2-1)

BOS: Tatum 33 (13 rimbalzi), Brown 28, Holiday 18, White 12

CLE: Mitchell 33, Mobley 17, Garland 15, LeVert 15