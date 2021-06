I Phoenix Suns vanno sul 2-0 nella Finale della Western Conference. Sfida ancor più equilibrata rispetto alla prima partita contro i Clippers che si vedono superati sul filo di lana da un appoggio di DeAndre Ayton che decolla sopra il ferro a -0.7″ dalla fine servito da un alley hoop direttamente dalla rimessa dal fondo di Jae Crowder.

Gara vissuta spalla a spalla tra due squadre che si sono equivalse anche sul piano statistico (45% dal campo per i Clippers, 50% per i Suns) e dove i leader sono andati sotto il loro standard pur dando ugualmente il contributo alla causa. Phoenix conduce 25-22 alla fine del 1°quarto e di una sola lunghezza (47-48) all’intervallo con Devin Booker tenuto a soli 9 punti (3/10 da tre) e tre palle perse. Nella ripresa stesso copione con I Suns avanti 75-71 alla fine della terza frazione di gioco dopo aver toccato il +9 (63-54) che è stato il massimo vantaggio della serata.

Si arriva all’ultimo chilometro con le squadre ancora a contatto. A -21″ Paul George segna il vantaggio per i Clippers (103-102). L.A. avrebbe la ghiotta opportunità di chiudere i conti ma lo 0/2 dello stesso George a 8″ dalla fine manda brutti presagi per gli ospiti. I Suns hanno l’ultimo attacco finalizzato dalla tripla dall’angolo di Bridges che il ferro rifiuta. C’è però meno di un secondo sul cronometro e la rimessa è nelle mani di Crowder che alza la parabola calibrata per le lunghe leve di Ayton che vola per l’appoggio finale. 104-103 e ultimo tiro sulla sirena di George che è poco più di una preghiera.

il canestro decisivo di Ayton



Per i Suns il grande protagonista è DeAndre Ayton che chiude con 24 punti e 14 rimbalzi e 12/15 al tiro, diventando il 3°giocatore dei Suns a realizzare il canestro del vantaggio all’interno dell’ultimo secondo di una partita dei playoff negli ultimi 25 anni. Ayton si unisce a Steph Marbury (2003) e Boris Diaw (2006). Quinta partita per il lungo bahamense da almeno 20 punti 10 rimbalzi in questi playoff. Dopo il grigio primo tempo Booker finisce con 20 punti (5/16 dal campo, 1/3 da tre). Ottimo Cameroon Payne (29 con 12/24 dal campo). Bene dalla panchina Saric e Johnson (11). Nei Clippers ci sono 26 punti di Paul George che è il quinto giocatore nelle ultime 25 stagioni a segnare almeno 20 punti in ciascuna delle sue prime 15 partite dei playoff entrando nel club dove ci sono Kobe, Lebron James, Kevin Durant e Dwayne Wade. Nel box score dei Clippers anche i 19 punti di Reggier Jackson 14 e 11 rimbalzi per Zubac, 10 di Luke Lennard.

Serie 2-0 Phoenix e giovedi gara-3 allo Staples Center.