NBA Playoffs: Denver e Phoenix alle Semifinali di Conference, Trae Young tiene viva Atlanta

Atlanta Hawks @ Boston Celtics 119-117

I Boston Celtics conducono la gara a larghi tratti e si trovano sul +10 a 7 minuti dal termine (96-106), ma non avevano fatto i conti con Trae Young: la guardia di Atlanta infila 16 punti nell’ultimo periodo compresa una triplona a meno di 3 secondi dal termine per il +2 Hawks, e chiude a quota 38 punti e 13 assist. È 3-2 Celtics.

Hawks: Young 38+13 assist, Collins 22, Bogdanovic 18.

Celtics: Brown 35, Tatum 19, White 18.

Minnesota Timberwolves @ Denver Nuggets 109-112

Partono bene gli ospiti che raggiungono anche il +15 sul 27-12, ma la reazione di Denver non si fa attendere e a meno di 3 minuti dall’intervallo lungo è già 41 pari. Da lì in poi è un testa a testa in susseguirsi, a 1 minuto dal termine Towns infila il canestro del 104-104 a cui seguono 5 punti in fila di Jokic che chiudono di fatto la gara. Denver vince la serie 4-1.

T’Wolves: Edwards 29, Towns 26+11 rimbalzi, Gobert 16+15 rimbalzi.

Nuggets: Murray 35, Jokic 28+17 rimbalzi+12 assist, Gordon & Brown 14.

Los Angeles Clippers @ Phoenix Suns 130-136

Un terzo quarto d’antologia di Devin Booker (25 punti per lui e 50 per i Suns) spacca la partita regalando ai suoi il passaggio del turno.

Nonostante il -18 a poco più di 13 minuti dal termine i Clippers riescono a riportarsi a un solo possesso di distanza nei minuti finali, senza però portare più la testa avanti. Chiude KD con gli ultimi 4 punti della staffa, per il 4-1 Phoenix.

Clippers: Powell 27, Plumlee 20+10 rimbalzi, Zubac 16+10 rimbalzi.

Suns: Booker 47+10 assist, Durant 31, Ayton 21+11 rimbalzi.