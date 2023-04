NBA Playoffs: inizio vincente per i Nuggets, Suns sotto 1-0

Semifinale di Western Conference – GARA 1 – Ball Arena, Denver

QUINTETTO SUNS: Paul, Booker, Okogie, Durant, Ayton

QUINTETTO NUGGETS: Murray, Caldwell-Pope, Porter Jr, Gordon, Jokic

Comincia bene la serie per i Denver Nuggets che alla Ball Arena tengono il fattore casa superando 125-107 i Phoenix Suns. E’ subito 1-0, dunque, per Jokic e compagni che vincono con autorità il match dopo un primo quarto equilibratissimo, dove Durant è già a quota 15 punti compreso il canestro che permette agli ospiti di chiudere i primi dodici minuti avanti di 1, 31-32. Nel secondo periodo arriva lo strappo dei Nuggets che si affidano a Jokic e Jamal Murray per allungare oltre la doppia cifra di vantaggio, mentre si inceppa l’attacco dei Suns che trova solo diciassette punti e torna negli spogliatoi per la pausa lunga sotto 51-68.

Al rientro dall’intervallo Phoenix prova a rimettersi in corsa, con i canestri di Booker e Paul, ma Murray e Jokic dominano nella metà campo offensiva e non permettono agli ospiti di rientrare in gara. Il terzo periodo lascia la situazione praticamente invariata e i Nuggets si presentano all’ultimo quarto con 13 punti di vantaggio, 81-94. Il canovaccio della gara non cambia, i Suns diversamente dal secondo periodo trovano di più il canestro ma non riescono a contenere gli attacchi dei padroni di casa, che oltre ad uno straordinario Jamal Murray (34 punti, 9 assist, 5 rimbalzi) trova nel finale anche i punti di Gordon e Brown. Gara 1 si chiude 125-107 in favore dei Nuggets, la serie proseguirà ancora a Denver per gara 2.

PHOENIX SUNS @ DENVER NUGGETS 107 – 125 (32-31; 51-68; 81-94)

MVP BASKETINSIDE: Jamal Murray

SUNS: Okogie 2, Durant 29, Ayton 14, Booker 27, Paul 11, Shamet 3, Craig 3, Lee 3, Landale 7, Payne 5, Wainright 3. Coach: Monty Williams

NUGGETS: Porter Jr. 11, Gordon 23, Jokic 24, Caldwell-Pope 10, Murray 34, Brown 14, Green 5, Braun 1, Watson 3. Coach: Michael Malone