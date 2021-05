Non mancano di sicuro le emozioni in questi NBA Playoffs 2021. La sorpresa più grande arriva da L.A, sponda Clippers, dove i Dallas Mavericks guidano la serie 2-0. Si rialzano i Lakers, trascinati da un super Anthony Davis, mentre non c’è storia nella serie tra Nets e Celtics con la squadra di Steve Nash che domina senza tanti patemi.

BOSTON CELTICS – BROOKLYN NETS 108-130 (26-40, 21-31, 35-38, 26-21)

Brooklyn Nets in vantaggio 2-0 nella serie.

I Brooklyn Nets mettono in chiaro sin da subito questa gara 2, partendo fortissimo sulle ali di un Joe Harris scatenato dalla lunga distanza. Il tiratore dei Nets riscrive il record di franchigia con 7 triple messe a segno, decisivo nel parziale che apre la fuga dei padroni di casa nel primo quarto. I Celtics sono anche sfortunati, dato che perdono Jayson Tatum a metà gara per un colpo fortuito all’occhio di Kevin Durant. Gli uomini di Steve Nash gestiscono con serenità la partita, non rischiando praticamente mai. 26 punti per Kevin Durant, top scorer dell’incontro, mentre si “fermano” a quota 25 e 20, Joe Harris e James Harden.

Boston Celtics: Smart 19, Walker 17, Fournier 16, Thompson 15 (11 rimbalzi).

Brooklyn Nets: Durant 26, Harris 25, Harden 20, Irving 15, Griffin 11.

LOS ANGELES LAKERS – PHOENIX SUNS 109-102 (30-24, 23-23, 26-25, 30-30)

Serie in parità sul 1-1.

Si rialzano i Los Angeles Lakers. Anthony Davis ne mette 34 ed è decisivo per la fondamentale vittoria dei suoi in gara 2, vittoria che permette ai Lakers di pareggiare la serie sul 1-1. I Suns soffrono terribilmente la mancanza di un Chris Paul al 100%, chiaramente limitato dai problemi alla spalla. Dennis Schröder è l’arma in più di Coach Vogel, con 24 punti in 34 minuti di gioco. LeBron James ne mette 23 con 9 assist, in una partita punto a punto sino alla fine. Non basta a Phx un Devin Booker da 31 e un Ayton da 22 + 10. Si ribalta così il fattore campo, in una serie che si preannuncia durissima per i Suns, se la condizione fisica di CP3 è questa.

Los Angeles Lakers: Davis 34, Schröder 24, James 23, Drummond 15 (12 rimbalzi).

Phoenix Suns: Booker 31, Ayton 22, Payne 19, Paul 6.

DALLAS MAVERICKS – LOS ANGELES CLIPPERS 127-121 (35-33, 36-40, 30-19, 26-29)

Dallas Mavericks in vantaggio 2-0 nella serie.

La sorpresa più grande di questi NBA Playoffs 2021 arriva dallo Staples Center, dove dopo 2 gare tra Mavs e Clippers, la serie recita 2-0 in favore di Doncic e compagni. Dopo un primo tempo d’equilibrio, la fiammata decisiva arriva nel terzo quarto dove i Dallas Mavericks trovano l’allungo decisivo con un Luka Doncic Nowitzkiano. Il fenomeno sloveno ne segna 39 con 7 rimbalzi e 7 assist, trascinando gli uomini di Rick Carlisle. Importantissimo anche Tim Hardaway Jr. con 28 punti e 6 triple segnate (18 su 34 dalla lunga distanza per i Mavs). I Clippers hanno nella coppia Leonard – George l’unica ancora di salvataggio, con la prestazione del supporting cast decisamente insufficiente. La stella ex Spurs e Raptors ne mette 41, mentre Paul George ne segna 38, ma non basta per evitare lo 0-2. I Clippers sono spalle al muro, con lo spettro di un eliminazione al primo turno degli NBA Playoffs che sarebbe pesantissima per Leonard e compagni.

DALLAS MAVERICKS: Doncic 39, Hardaway Jr. 28, Porzingis 20, Kleber 13.

LOS ANGELES CLIPPERS: Leonard 41, George 28, Jackson 15, Morris 9.