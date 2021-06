Win or Go Home per i Brooklyn Nets e i Milwaukee Bucks in questa decisiva gara 7 degli NBA Playoffs, valevole per l’accesso alle Eastern Conference Finals. Tantissimo equilibrio, nonostante i problemi fisici importanti per molti giocatori.

QUINTETTO BROOKLYN NETS: Harden, Harris, Brown, Durant, Griffin.

QUINTETTO MILWAUKEE BUCKS: Holiday, Middleton, Tucker, Antetokounmpo, Lopez.

Equilibrio e tante botte, come ampiamente prevedibile in una gara 7 del genere, tra Nets e Bucks. Parte bene James Harden, che nonostante continui a fare tantissima fatica con i tiri presi dal campo, si guadagna tanti viaggi in lunetta, preziosissimi per portare a casa punti per il primo vantaggio della partita. I Bucks reagiscono e si riportano subito sotto nel punteggio con Giannis Antetokounmpo e un ottimo Brook Lopez (2 su 3 dalla lunga distanza). +3 Nets dopo 12 minuti.

Nel secondo quarto, si notano problemi fisici per Giannis Antetokounmpo. Il greco rimane in campo per quasi tutto il quarto, ma è facile notare problemi fisici che ne limitano i movimenti e l’esplosività. Nonostante questo, Giannis è a quota 17 punti all’intervallo, aiutando i suoi Bucks a non crollare di fronte ad un maestoso Kevin Durant. L’ex OKC e Warriors è devastante, segna a ripetizione e con i suoi 20 punti porta i Nets all’intervallo sul +6. Un lusso per questi Bucks, in difficoltà con le percentuali dal campo.

Al rientro in campo, è super Milwaukee Bucks. Uno stoico Giannis Antetokounmpo, sopra il dolore e i problemi fisici, si carica la squadra sulle spalle. Il greco colpisce a ripetizione, dentro il pitturato e anche da fuori, nonostante i soliti problemi ai liberi. In un amen, è sorpasso Bucks! Che partita, che gara 7! Inerzia Bucks? No, altro controparziale dei Nets! KD, insieme ad un buonissimo Blake Griffin, riportano avanti i padroni di casa con intensità, difesa e quel talento immenso nella metà campo offensiva. Harden, anche lui nettamente limitato dai problemi fisici e fantasma del “vecchio Harden”, segna solamente dalla lunetta, forza tantissimo e perde numerosi palloni, aiutando così l’ennesima rimonta Bucks. Milwaukee comanda di una lunghezza, a 12 minuti dal termine, con il soldato Antetokounmpo a quota 31 punti e in missione finale di Conference.

Tantissimo equilibrio, tantissimi contatti, proteste su ogni possesso, perché si in questa gara 7 ogni palla può essere decisiva. I Nets rimettono la freccia e con il solito immenso Kevin Durant provano a guadagnare terreno su dei Bucks in piena partita. Qualsiasi sarà il risultato finale, prestazione leggendaria di Kevin Durant da una parte e di Giannis Antetokounmpo dall’altra, autori di una partita che rimarrà negli annali. Quinto fallo di PJ Tucker a 5 minuti dal termine, fattore che potrebbe influire tantissimo sul finale di gara. James Harden nel finale fa di tutto, ma per fortuna dei Nets è più il positivo che il negativo. La tripla di tabellone (non dichiarata) che vale il +5 Nets a 3 minuti e mezzo dal termine sembra essere una mazzata per i Bucks. Appunto, sembra. Middleton e Holiday, sin qui pessimi al tiro, mettono tre triple importantissime che riportano i Bucks avanti. In particolare Holiday, è eroico nel finale. Dopo aver sbagliato di tutto, nel finale di gara è mostruoso. Triple, difesa e canestri pesantissimi. Ma quando sembrava fatta per i Bucks, KEVIN DURANT. La stella dei Nets è pauroso nel finale e segna il canestro che vale il pareggio a 1 secondo dal termine. OVERTIME!

ONE OF THE ALL-TIME GREATS AT WORK. pic.twitter.com/FoaZPuAhNw — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) June 20, 2021

Nell’overtime, si segna pochissimo e la tensione è alle stelle. Punto a punto, Durant contro Antetokounmpo, che spettacolo di partita. Middleton segna il jumper in area, che vale il +2 Bucks a meno di un minuto dal termine. Si rivive il film visto nell’ultimo quarto, palla a Kevin Durant sul -2 e i Brooklyn Nets aggrappati alla loro star. Palleggio, arresto e tiro, ma questa volta il miracolo non riesce. I Bucks avanzano negli NBA Playoffs e volano in Eastern Conference Finals.

I MILWAUKEE BUCKS ELIMINANO I BROOKLYN NETS E AVANZANO NEGLI NBA PLAYOFFS ALLE EASTERN CONFERENCE FINALS.

BROOKLYN NETS – MILWAUKEE BUCKS 111-115 (28-25, 25-22, 28-35, 28-27, 2-6)

BROOKLYN NETS: Durant 48, Griffin 17, Harris 10, Brown 14, Harden 22, Green, Shamet, A.Johnson, Claxton, Perry, Jordan, James, Chiozza, T.Johnson, Luwawu-Cabarrot. All: Steve Nash.

MILWAUKEE BUCKS: Tucker 11, G.Antetokounmpo 40, Middleton 23, Lopez 19, Holiday 13, T.Antetokounmpo, Connaughton 9, Forbes, Diakite, Jackson, Portis, Teague, Toupane, Merrill, Bryant. All: Mike Budenholzer.