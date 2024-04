NBA Playoffs: Embiid è dominante e riapre la serie! Orlando stende i Cavs, Lakers sotto 0-3 con Denver

Il match di apertura della serata è stato tra gli Orlando Magic e i Cleveland Cavaliers. Partita senza storia sin dal primo quarto con i Magic già sopra di 10 a fine quarto e +16 all’intervallo (61-45), per poi dilagare negli ultimi due quarti fino a +38 e con il risultato finale di 121-83. Paolo Banchero è stato il vero e proprio trascinatore della serata con 31 punti, 14 rimbalzi e 5 assist in circa 29 minuti giocati, ottimo contributo anche di Jalen Suggs 24 punti, con 9/11 dal campo. Per Cleveland prestazione opaca con solo il 39% dal campo e con solo J. Allen e C. Levert a quota 15 punti, tutti gli altri giocatori sono stati assenti. Fattore casa ancora rispettato in questa serie, tra qualche giorno si giocherà gara 4 sempre ad Orlando, sicuramente per Cleveland ci sarà da riorganizzare le idee dopo questa sconfitta.

ORLANDO MAGIC-CLEVELAND CAVALIERS 121-83

ORL: P. Banchero 31 pt, 14 ast, F. Wagner 16 pt, 8 ast, J. Suggs 24 pt.

CLE: J. Allen 15 pt, 8 reb, D. Mitchell 13 pt, 7 ast, C, LeVert 15 pt.

Gara 3 tra i Philadelphia 76ers e i New York Knicks è stata molto combattuta, a fare la differenza, il terzo quarto dove i 76ers scappano portandosi sul +13 a fine quarto (98-85) e portando così il vantaggio fino al risultato finale di 125-114. La copertina della partita nonché della serata va a Joel Embiid autore di una prestazione magnifica e sontuosa, con il suo career high nei playoff, 50 punti, 8 rimbalzi e 4 assist. Altro protagonista per Philadelphia è stato il giocatore più migliorato dell’anno NBA Tyrese Maxey con 25 punti e 7 assist.

Per New York non basta Jalen Brunson, l’unico a tenere a galla la squadra e a dare speranza nella partita con 39 punti e 13 assist.

Sfida adesso sul 2-1 a favore di New York, ma sembra che il vento sia cambiato soprattutto se Embiid mantiene queste prestazioni.

PHILADELPHIA 76ERS-NEW YORK KNICKS 125-114

PHI: J. Embiid 50 pt, 8 reb, T. Maxey 25 pt, 7 ast, K. Oubre Jr. 15 pt, 7 reb.

NY: J. Brunson 39 pt, 13 ast, J. Hart 20 pt, 6 ast, 6 reb, O. Anunoby 17 pt.

L’ultima sfida di giornata è stata tra Los Angeles Lakers e Denver Nuggets, con questi ultimi usciti vincenti da gara 3 alla Crypto.com Arena 112-105 e portando la serie sul 3-0. Ottima prova di squadra dei campioni in carica, pur sbagliando forse un po’ troppo ma è bastato per battere dei deludenti Lakers. Sfida equilibrata all’intervallo, 53-49 a favore della squadra losangelina; a fare la differenza è stato il terzo quarto dove Denver si porta sul +10 e tenendo il vantaggio fino alla fine del match. Per Denver prestazioni ottime di Jokic, Murray, Porter Jr, ma soprattutto Gordon autore di 29 pt, 15 reb. Per i Lakers non può bastare LeBron James con 26 punti e 9 assist, Anthony Davis 33 pt, 15 reb, il duo da troppo tempo si fa carico di una squadra che non ha più nulla da dire, che non può appoggiarsi solo su due singoli individui e tra l’altro pur essendo una leggenda, con LeBron che si avvicina alla soglia dei 40 anni. Nella NBA moderna bisogna avere una squadra solida per poter puntare ad un titolo come meriterebbero i Lakers, squadra storica per ambizione e prestigio. Le ultime stagioni hanno visto una squadra poco aggressiva difensivamente, con poche idee di gioco e affidandosi ai singoli giocatori, inermi alla situazione. La rifondazione potrebbe essere la via giusta partendo da un cambio in panchina e sostituendo quasi tutto il roster cercando di fare un progetto Davis centrico.

La speranza per i Lakers per quest’anno sono ridotte al lumicino per la corsa al titolo.

DENVER NUGGETS-LOS ANGELES LAKERS 112-105

DEN: A. Gordon 29 pt, 15 reb, M. Porter Jr 20 pt, 10 reb, N. Jokic 24 pt, 15 reb, 9 ast, J. Murray 22 pt.

LAL: A. Davis 33 pt, 15 reb, L. James 26 pt, 9 ast, A. Reaves 22 pt.