Le due vincitrici delle Conference sono avanti 3-1 nelle loro serie del primo turno playoff. Segnali di vita per i Washington Wizards che con le spalle al muro riescono ad allungare la serie contro Philadelphia vincendo sul proprio campo. Seconda vittoria esterna di fila per Utah capace di violare ancora il parquet dei Memphis Grizzlies.

PHILADELPHIA 76ERS-WASHINGTON WIZARDS 114-122 (serie 3-1)

Washington rimane in vita e accorcia le distanze su Philadelphia vincendo gara-4. Probabilmente decisiva ai fini del risultato l’uscita dopo 11′ di gioco di Joel Embiid bloccato da un problema a un ginocchio. Washington prende fiducia nel 2°tempo e tiene il vantaggio. Dodicesima tripla doppia nei playoff per Russell Westbrook che raggiunge Jason Kidd nella speciale classifica all time. Westbrook chiude con 19 punti, 21 rimbalzi e 14 assist. Beal firma 27 punti (9/23 dal campo). Prima doppia-doppia in post season per Hachimura (20-13). Buon apporto dalla panchina per i Wizards con Neto (11) e Robin Lopez (16 e 5 rimbalzi). Senza Embiid (che chiude con 8 punti e 6 rimbalzi) Philadelphia vive sui 24 punti e 13 rimbalzi di Harris, la doppia-doppia di Simmons (13-12) e l’apporto dalla panchina di George Hill (14) e Tyrese Maxey (15) ma non basta per chiudere i conti. Perso il suo centro a 21″ dalla prima sirena (e avanti 29-27) la nr.1 a Est chiude avanti il primo quarto (31-28) dopo aver anche avuto 10 punti di vantaggio. Sul finire del 2°periodo Washington firma il primo vantaggio (58-60) prima della tripla di Green che manda tutti negli spogliatoi con Phila avanti 60-61. Il terzo quarto è quello decisivo per le sorti dell’incontro. I Wizards tengono il vantaggio e chiudono la frazione sul 80-92 dopo il parziale i 19-32 all’interno dell’intero periodo di gioco. Philadelphia torna a galla a inizio di ultimo periodo (97-99 dopo 3′) e tutti in parità a quota 106 a -3’45” dallo stop. A -1’16” dalla fine Hachimura porta i padroni di casa sul +4 (111-115), Simmons dall’altra parte sbaglia uno dei due tiri liberi e sul seguente possesso è ancora il giapponese ad essere protagonista stavolta con la tripla del +6 (112-118) con soli 45″ da giocare. I Sixers non trovano la risposta con Harris e con 27″ sul cronometro il 2/2 di Westbrook mette al sicuro il risultato. Finale 114-122 dopo l’ultimo canestro degli ospiti con Maxey e i liberi di Westbrook e Beal. Mercoledi si torna al Wells Fargo Center per gara-5 con l’incognita Embiid.

UTAH JAZZ-MEMPHIS GRIZZLIES 120-113 (serie 3-1)

Gli Utah Jazz allungano le mani sulla serie andando a vincere per la seconda volta consecutiva sul campo dei Memphis Grizzlies colpevoli di aver avuto una peggiore percentuale al tiro rispetto agli avversari e a cui non è stato sufficiente un Ja Morant capace di chiudere gara-4 con 23 punti e 12 assist che lo portano a essere il primo giocatore nella storia dei Grizzlies con una partita di playoff terminata con più di 20 punti e 10 assist sul tabellino. Utah alla fine tira con il 50% da tre (17/34) un dato a cui Memphis risponde con un ben inferiore 10/35. E sono proprio le triple che nel finale decidono la partita. Quelle dell’ex Mike Conley e di Bogdanovic che a -2’36” dalla fine spingono gli Jazz sul +10 (116-106). Nel finale Memphis si affida a Morant ma la stellina di coach Jenkins non trova il jolly. Gobert e Mitchell dalla lunetta gestiscono il vantaggio con i padroni di casa che si erano portati a -6 a 1’02” dalla fne con il tap in vincente di Valanciunas e un 2/2 di Morant. Donovan Mitchell conclude con 30 punti (8/22 dal campo e 12/13 ai liberi), 17 per Gobert, 13 di Bogdanovic e solito robusto apporto dalla panchina di Clarkson (24). Per Memphis oltre a Morant ci sono i 21 punti di Brooks e Jackson Jr., Valanciunas tiene il suo standard (14 punti e 12 rimbalzi), 15 per Melton.

Finale 120-113 e mercoledi alla Vivint Arena c’è il quinto capitolo di una serie avvincente che sembra però aver preso la direzione di Salt Lake City.