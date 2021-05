Vittoria e 2-0 nella serie per i Sixers che mettono ancora alle corde Washington. Gli Utah Jazz si ricattano dopo il primo k.o e vincono contro Memphis nonostante uno stellare Morant. Rimonta vincente per New York che va sull’1-1 con Atlanta.

WASHINGTON WIZARDS-PHILADELPHIA 76ERS 95-120 (serie 0-2)

Anche gara-2 è in controllo per Philadelphia che comanda sin dall’inizio e gestisce risorse e risultato in vista del prosieguo dei suoi playoffs. Grande primo tempo per i Sixers che fanno registrare il loro massimo punteggio (71) in una loro gara di postseason dal 1978. 57-71 a metà partita con Ben Simmons che diventa il primo giocatore dei 76ers nelle ultime 25 stagioni a registrare più tempi nei playoff con almeno 15 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. 16-6-6 per l’australiano che chiuderà con 22 punti, 9 rimbalzi e 8 assist. I padroni di casa toccano a -3′ dalla fine il massimo vantaggio dell’agevole serata (91-118) e fissano il 2-0 nella serie con il 95-120 finale. 22 punti anche per Embiid (7 rimbalzi e 3 assist) . Harris chiude a 19, 13 per Korkmaz, 10 per Masey. A Washington non bastano i 33 di Bradley Beal. Westbrook si ferma a 10 punti e 11 assist ed esce dal campo anzitempo nel quarto periodo, Hachimura 11, gli stessi punti di Daniel Gafford, 10 per Ish Smith.

ATLANTA HAWKS-NEW YORK KNICKS 92-101 (serie 1-1)

I Knicks pareggiano la serie contro gli Hawks beneficiando degli ultimi 5′ di assoluto black out della squadra di coach Pierce. Vittoria in rimonta per NY che si trova sotto di 15 punti a meno di 3′ dalla fine dell’intervallo (57-42). La parità arriva a quota 72 a -2’41” dalla terza sirena con la firma di Bullock da tre punti. L’inerzia nelle mani di New York porta i locali su +10 a -8’34” dalla fine (78-88). Atlanta ha una forte reazione che riporta gli Hawks in carreggiata e tutti in parità (91-91) a 5’06” dalla fine con un rimbalzo offensivo e canestro successivo di Capela. A quel punto Atlanta si blocca segnando soltanto un punto fino alla fine del match. New York piazza un parziale di 10-1 che regala il punto dell’1-1 nella serie e la prima vittoria in una partita dei playoff ai Knicks dopo 8 anni. La vittoria dal -15 è la prima in rimonta nei playoff da gara-3 della Semifinale della Eastern Conference del 2000 contro Miami.

Doppia-doppia finale per Julius Randle (15 pts-12 reb) che prima della partita riceve il premio come Most Improved Player. L’emozione per il riconoscimento però lo blocca, con Randle che nel primo tempo fa registrare 0/6 dal campo prima si sbloccarsi nella ripresa. Derrick Rose firma 26 punti partendo dalla panchina, ottenendo la sua 19a partita nei playoff con almeno 25 punti nel tabellino. 15 di Bullock, 13 per Barrett e 11 di Burks. Per Atlanta ancora bene Trae Young (30 punti e 4/7 da tre), Hunter e Bogdanovic chiudono con 18 punti, Huerter 10, 6 punti (2/9 da tre) per Danilo Gallinari.

MEMPHIS GRIZZLIES-UTAH JAZZ 129-141 (serie 1-1)

Riscatto dei Jazz in gara-2 che rivede in campo Donovan Mitchell. Prova di forza della numero 1 della Western Conference che prende il vantaggio e si trova sul +20 all’intervallo (54-74). Nella ripresa Memphis prova la rimonta guidata da uno straordinario Ja Morant (47 punti e 15/26 dal campo, 73 punti segnati nelle sue due prime partite di playoffs) arrivando fino al -2 a 3’13” dalla fine del terzo periodo (91-93) che arriva con Utah in vantaggio 97-103. Nell’ultimo quarto i Jazz riprendono il ritmo e dopo un minuto e mezzo dell’ultimo segmento di partita toccano il +17 (104-121) che i Grizzlies non sapranno più rimontare nonostante una parte finale di partita tutt’altro che remissiva. Finale 129-141 con i Jazz che ottengono il nuovo record di franchigia in fatto di punti realizzati in una partita di playoffs. Superati i 131 punti realizzati nel 1985 contro Denver. Nella giornata del suo rientro ci sono alla fine 25 punti (5/10 da tre) per Donovan Mitchell, 21 punti e 13 rimbalzi per Rudy Gobert, doppia-doppia per Conley (20 punti e 15 assist), Bogdanovic si ferma a 18, Jordan Clarkson 16 e Ingles 14. Per Memphis, oltre a un grande Morant (i 47 punti sono il record per Memphis in una gara di postseason e il massimo fatto registrare da un giocatore con meno di 22 anni), tutti gli altri componenti del quintetto vanno in doppia cifra: Brooks 28, Valanciunas 18, Jackson 16, Anderson 11. Appena 14 i punti portati dalla panchina dei Grizzlies contro i 43 dei Jazz.