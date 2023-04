NBA Playoffs: Jalen Brunson è il re di New York! Barrett e Hart sono fondamentali, è 3-1 Knicks

New York Knicks e Cleveland Cavaliers si affrontano al Madison Square Garden di NY per gara 4 del primo turno degli NBA Playoffs. Occasione ghiotta per i Knicks, avanti 2-1 e con una grande opportunità di avvicinarsi al punto decisivo della serie.

QUINTETTO CAVS: Garland, Mitchell, LeVert, Mobley, Allen.

QUINTETTO KNICKS: Brunson, Hart, Barrett, Randle, Robinson.

Molto positiva la prima parte di gara dei Knicks che confermano quanto di buono fatto vedere poche ore prima nella gara 3 giocata qui al Garden. Tanti problemi, in attacco in particolare, per i Cavs che non riescono a trovare punti e soluzioni da Garland e Mitchell, i due riferimenti offensivi della squadra. Brunson continua il suo momento, la sua stagione, d’oro ed è il principale marcatore dei Knicks con 16 punti nella prima metà di gara. Knicks avanti, abbastanza agevolmente, nonostante un Randle da 2 punti e 1 su 7 dal campo.

Al rientro in campo i Cavs cambiano marcia e soprattutto trovano ritmo in attacco. Garland si carica la squadra sulle spalle con un super terzo quarto che vale il sorpasso per gli ospiti. I New York Knicks sbandano ma non crollano, in un momento molto difficile in cui sembra essere svanita la magia del primo tempo. Fondamentale l’energia di Hartenstein, fattore dalla panchina e ottimo in difesa e a rimbalzo. Brunson si ritrova nel finale di quarto e la sua tripla riporta avanti i Knicks con un ultimo tempo tutto da giocare.

Serata orribile per Donovan Mitchell, ancora a quota 0 nel secondo tempo dopo una prima parte tutt’altro che entusiasmante. Per i Knicks invece è l’ultimo quarto di RJ Barrett. L’ala ex Duke si scatena e segna a ripetizione con dei canestri difficilissimi che sono il principale fattore per il nuovo allungo Knicks, ben aiutato da un Brunson leader e padrone di questi New York Knicks. I Cavs ci provano, ma la squadra di Thibodeau ha ripreso in mano l’inerzia e non lascia più sfuggire la partita. Fondamentale l’ultimo quarto di Barrett e Hart, con tanto lavoro sporco e canestri importantissimi nel finale.

Delirio al Madison Square Garden, è 3-1 Knicks!

CLEVELAND CAVALIERS @ NEW YORK KNICKS 93-102 (23-30, 22-24, 26-19, 22-29) Serie sul 3-1 Knicks

MVP BasketInside: RJ Barrett

CAVS: Mobley 12, Allen 14, Garland 23, LeVert 14, Mitchell 11, Green, Osman 10, Okoro 9, Rubio.

KNICKS: Randle 7, Robinson 12, Brunson 29, Hart 19, Barrett 26, Toppin 5, Hartenstein 1, McBride 3, Quickley.