NBA Playoffs: un Westbrook da 37 punti non basta per i Clippers, Il trio Durant-Booker-Paul trascina i Suns sul 3-1

Momento delicatissimo non solo per questi NBA Playoffs ma per il destino futuro dei Los Angeles Clippers, impegnati in gara 4 di fronte al pubblico casalingo ma sotto 1-2 nella serie contro i Phoenix Suns di Kevin Durant e Devin Booker.

QUINTETTO SUNS: Paul, Booker, Craig, Durant, Ayton.

QUINTETTO CLIPPERS: Westbrook, Gordon, Powell, Morris, Zubac.

Partono bene i Clippers, con la costante ricerca dei ritmi alti a tentare di creare problemi a dei Suns superiori, soprattutto dopo l’assenza forzata di Kawhi Leonard e Paul George. Powell segna e prova a ripetere la mostruosa gara 3 da oltre 40 punti, ma è subito “colpevole” di due falli. Bene anche Gordon ma la maggior parte dei palloni passano da Russell Westbrook, riferimento offensivo per Coach Lue. Se il primo quarto parla Clippers, il secondo è Suns. Kevin Durant si mette al lavoro e insieme al solito Devin Booker, caldissimo in questa serie, riprendono i Clippers e mettono la freccia nel punteggio. Ayton è importante nel pitturato e vince al momento la sfida con Zubac. +1 Suns all’intervallo.

RUSS TO THE RACK.



Suns-Clippers is a 4 point game on TNT.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/rNJTKcP4fh — NBA (@NBA) April 22, 2023

Nel terzo quarto sale di colpi la partita. Kevin Durant e Devin Booker per i Suns e Russell Westbrook per i Clippers si prendono la scena con canestri a ripetizione per una gara 4 molto interessante. I Suns provano la fuga, con Chris Paul che prova a prendersi la squadra sulle spalle con giocate di grande leadership.

L’ultimo quarto é un Russell Westbrook contro tutti. L’ex OKC prova a vincerla da solo (chiuderà con 37 punti) ma di fronte ha un terzetto che fa paura, Kevin Durant, Devin Booker e Chris Paul combinano per 80 punti totali. I Suns “sigillano” la serie volando sul 3-1 con la prossima partita che sarà match point qualificazione di fronte al pubblico di casa.

PHOENIX SUNS @ LOS ANGELES CLIPPERS 112-100 (23-30, 25-17, 35-31,

MVP BasketInside: Kevin Durant

SUNS: Durant 31, Craig 8, Ayton 15, Paul 19, Booker 30, Okogie 6, Lee, Biyombo 3, Shamet.

CLIPPERS: Morris 9, Zubac 4, Westbrook 37, Gordon 10, Powell 14, Batum, Plumlee 8, Hyland 5, Mann 13