Continuano i Playoffs NBA con le gare della domenica.

New York Knicks @ Atlanta Hawks 96-113 (serie 1-3)

La partita è equilibrata fino all’intervallo (+4 Hawks) poi i padroni di casa scappano addirittura sul +17 grazie a 5 triple nel solo terzo quarto. I Knicks alzano bandiera bianca, nell’ultimo periodo si arriva al +26 e poi ci sono minuti per i meno impiegati: la testa è già a gara-5 al Madison Square Garden, ma Atlanta vuole sfruttare l’inerzia e chiudere la serie. Bene Gallinari con 21 punti con 5/5 da 2 e 8/8 ai liberi, 27 per Young e 22 per Collins; per NY Randle 23+10+7 ma ancora male al tiro, 21 per Barrett e 18 per Rose.

Phoenix Suns @ Los Angeles Lakers 100-92 (serie 2-2)

Una grande prova di squadra da parte dei Phoenix Suns riequilibra la serie in casa dei Los Angeles Lakers, con lo scontro che torna ora in Arizona per una gara cinque che si prevede incandescente. Il primo quarto, intenso ed equilibrato, è solo un antipasto rispetto ai quarti successivi. I Lakers provano a scappare durante la seconda frazione, ma Phoenix eccelle nel restare in scia e si porta avanti a metà gara. Il momento topico, però, è l’abbandono per infortunio di Anthony Davis, che non rimetterà più piede in campo. Da lì, Phoenix prende il largo e per Los Angeles non c’è più partita, con i Suns che dimostrano una solidità inaspettata ad inizio stagione. Serie sul 2-2, palla al centro.

Los Angeles Clippers @ Dallas Mavericks (serie 2-2)

Un Doncic non al meglio gioca “una gara orribile” (come lui stesso dirà nel post-partita), un buon Porzingis non basta e i Clippers ne approfittano con un Kawhi Leonard sempre in controllo: 29+10 con 11/15 al tiro. Già in grande vantaggio all’intervallo, i losangeleni toccano anche il +20 ad inizio ripresa e non si guardano più indietro. Serie in parità, si torna in California per una gara-5 di fuoco.

Brooklyn Nets @ Boston Celtics 141-126 (serie 3-1)

Senza Walker, R.Williams e ovviamente Brown i Celtics si affidano totalmente a Tatum che dopo i 50 di gara-3 ne mette altri 40. Però stavolta non bastano, anche perché i big three dei Nets ne mettono 104, record NBA per un trio di compagni ai Playoffs. Brooklyn scappa già nel secondo quarto e poi controlla il vantaggio senza mai farsi impensierire: ora la serie torna a NY per gara-5 dove i Nets possono chiudere i conti e raggiungere i Bucks in semifinale.