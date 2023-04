NBA Playoffs: Harden, Embiid, i Philadelphia Sixers non steccano il debutto! Nets KO nonostante un Bridges da 30 punti

It’s NBA Playoffs time finalmente con i Philadelphia Sixers che affrontano in casa i Brooklyn Nets.

QUINTETTO NETS: Dinwiddie, Bridges, Johnson, Finney-Smith, Claxton.

QUINTETTO SIXERS: Harden, Maxey, Harris, Tucker, Embiid.

Partono forte subito i Sixers con James Harden sugli scudi. Il barba gioca molto bene in questa prima parte di gara, con sprazzi del grande Harden dei tempi dei Rockets. Molto bene al tiro da 3 punti i Sixers e in particolare Tobias Harris subito un fattore sugli scarichi con un prezioso 2 su 2, ma è sempre Harden a punire i Nets con un super 5 su 7 da 3 punti. I Nets rischiano di far scappare i Sixers ma li riprendono più volte sia nel primo che nel secondo quarto, tornando anche a -2 con un super Mikal Bridges, vera e autentica superstar in quel di Brooklyn dopo la trade che lo ha coinvolto. 23 punti all’intervallo per Brooklyn Bridges ma a comandare sono i Sixers di 9 lunghezze, con un Embiid “calmo” ad aspettare la partita.

Nel terzo quarto, entra prepotentemente in partita Joel Embiid. il candidato MVP si mette al lavoro e crea guai a ripetizione alla difesa dei Nets. Harden continua a giocare molto bene, questa volta più assistman che realizzatore per dei Philadelphia 76ers che spingono sul pedale dell’acceleratore. Questa volta i Nets sbandano e soffrono nonostante un Cam Johnson chirurgico da 3 punti.

Importantissima anche la panchina per i Sixers. Con Harden e/o Embiid a riposare, fondamentale l’apporto di Melton, Niang e in particolare Reed, utilissimo e pronto sotto canestro. Scendono le percentuali di Bridges e i Nets sono costretti ad alzare bandiera bianca con l’allungo decisivo dei Sixers ad opera di Embiid. Nel finale spazio per la panchina da parte dei Nets che preferiscono riposare i titolari in vista di G2. Partono forte in questi NBA Playoffs i Sixers che va subito sul 1-0 con l’obbiettivo di chiudere la serie il prima possibile.

BROOKLYN NETS @ PHILADELPHIA SIXERS 101-121 (25-30, 33-37, 23-26, 20-28)

MVP BasketInside: James Harden

NETS: Finney-Smith 6, Johnson 18, Bridges 30, Claxton 5, Dinwiddie 14, O’Neale 4, Harris 3, Watanabe 3, Sharpe 6, Sumner, Curry 10, Thomas, Duke Jr 2, Mills.

SIXERS: Tucker 6, Harris 21, Embiid 26, Maxey 13, Harden 23, McDaniels 5, Niang 8, House Jr, Reed 11, Harrell, Milton 2, Korkmaz, Melton 6, Springer, Dedmon.