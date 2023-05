NBA Playoffs: Heat ancora vincenti in una gara-1, terzo quarto super e Celtics battuti

MIAMI HEAT-BOSTON CELTICS 123-116 (28-30, 29-36, 46-25, 20-25) SERIE 1-0

Jimmy Butler e i Miami Heat ancora protagonisti nella partita che apre una serie di questi playoff. Con quella ottenuta al TD Garden di Boston la squadra di Spoelstra ottiene il 3°successo in trasferta in una gara-1 di questi playoff arrivando ad essere la 5a squadra nella storia della NBA a farlo. A decidere il primo atto della Finale della Eastern Conference è un terzo quarto con il turbo per gli Heat che segnano 46 punti (record di franchigia in un quarto nei playoff) mettendo alle corde i Celtics che colpiti non sapranno più reagire . Protagonista è un ancora eccezionale Jimmy Butler che fa registrare la seconda partita in carriera in trasferta nei playoff con 30 punti, 5 rimbalzi, 7 assist e 6 recuperi. L’unico altro giocatore a tenere queste medie dal 1973/74 è stato Michael Jordan. Butler diventa anche il 2°giocatore nella storia degli Heat (dopo Dwyane Wade nel 2012 contro gli Spurs) a totalizzare almeno 30 punti e collezionare 6 palle rubate in una partita dei playoff.

Ma Butler ha avuto anche il fondamentale apporto dei suoi compagni. Altri cinque finiscono in doppia cifra con Adebayo a quota 20 punti con 8 rimbalzi, 5 asssit e 9/13 al tiro, e un quartetto del supporting cast determinante con 15 punti a testa per Strus, Vincent, Martin e Lowry. Questi ultimi tre mettono sul proprio box score anche 3 triple ciascuno. In termini statistici le due squadre si equivalgono, la sostanziale differenza arriva nella percentuale da tre con Miami che tira 16/31 (51.6%) e Boston 10/29 (34.5%).

Per i Celtics c’è Tatum con 30 punti ma l’ex Duke sparisce dalla partita nel secondo tempo con appena 4 tiri presi, nessuno nel quarto periodo. 22 per Brown, 19 di Brogdon, doppia-doppia per Marcus Smart che oltre ai suoi 13 punti distribuisce 11 assist di cui 10 nel primo quarto (il massimo in carriera).

C’è equilibrio nel primo quarto con il 28-30 per Boston al suono della prima sirena. Butler nel frattempo è già con 12 punti sulle spalle e per la 7a volta in questi playoff segna più di 10 punti nei primi 12′. Si prosegue e sembra che i Celtics vogliano prendersi l’inerzia della partita arrivando anche in doppia cifra di vantaggio prima del 57-66 con cui si torna negli spogliatoi. Nella ripresa ecco la svolta. Miami mette la freccia e piazza un 46-25 all’interno dell’intero terzo quarto che stende psicologicamente i padroni di casa. 103-91 al 36′ e gli Heat con fiducia si riversano nell’ultima parte di gara. Boston accorcia sul 108-103 ma Butler replica mettendo di nuovo 9 punti tra le due squadre 114-105. A -2’31 l’1/2 di Brogdon riavvicina i Celtics sul 114-110 ma Caleb Martin realizza la tripla dell’immediato +7. Duro colpo per Boston che sbaglia con Brogdon e perde due palloni per infrazione di passi di Tatum. A -1’03” c’è la tripla di Butler per il 120-110 che mette i sigilli a gara-1 consegnando l’1-0 agli Heat autori dell’ennesimo loro capolavoro in questi playoff (123-116).

GAME-2 in programma nella notte da venerdi 19 e sabato 20 maggio nuovamente al TD Garden di Boston (ore 2:30 italiane)