NBA Playoffs: i Sixers e Harden pareggiano i conti con Boston all’overtime

Sfida memorabile Al Wells Fargo Center dove c’è una grande gara-4 tra Philadelphia 76ers e Boston Celtics che sono alla pari dopo la 4a partita della semifinale della Eastern Conference. Serve un overtime per assegnare la vittoria ai Sixers che hanno in mano la partita per almeno 3 quarti, toccano anche il +16 ma poi subiscono il rientro preciso dei Celtics che con un quarto periodo da 24-15 ribaltano la partita fino ad andare sul +5 (105-100) a -2’03 dalla fine. Il finale è elettrizzante con Harden e un gioco da tre punti di PJ Tucker che riportano la parità che rimarrà fino al suono della sirena che arriva con l’errore di Smart.

Nel prolungamento canestro più fallo di Smart per il 112-109, poi c’è Embiid che realizza il -1 prima di commettere fallo in attacco a -1’43”. Horford fallisce dall’angolo la tripla e con 56″ Phila torna avanti con il 2/2 del MVP (112-113). Tatum rischia il fallo in attacco su Maxey ma segna il step back da tre punti a -26″ (115-113). Ci pensa allora James Harden a segnare dall’angolo la tripla del nuovo vantaggio per i Sixers a 18″ dallo stop. Mazzulla non chiama time out, l’ultimo tiro se lo prende Marcus Smart che segna da tre punti ma arriva fuori tempo massimo. Finale 115-116 per i Sixers che pareggiano i conti al termine di una partita incredibile.

Alla fine ci sono 42 punti di un grandissimo James Harden che risponde così alle critiche delle due gare precedenti. 34 e 13 per Joel Embiid che ha sbagliato un pò nel finale rendendosi comunque decisivo. L’apporto così marcato dei due leader è sufficiente per portare a casa la partita. I Celtics sono più corali con i 24 di Tatum, 23 di Brown, 21 di Smart e 19 di Brogdon, sfiorano l’impresa ma devono cedere e subire il 2-2 in una bellissima serie.

GARA-5 in programma nella notte tra martedi e mercoledi a Boston (ore 1.30 italiane)