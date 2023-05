NBA Playoffs: i Suns vincono ancora, Nuggets raggiunti sul 2-2

Semifinale di Western Conference – GARA 4 – Footprint Center, Phoenix

DENVER NUGGETS @ PHOENIX SUNS 124-129 (34-32; 61-63; 92-98)

Phoenix completa la rimonta e sfrutta le due gare casalinghe per rimettere in parità la serie. Adesso si tornerà a Denver per gara 5, ma nella notte i Suns hanno compiuto il loro dovere e con la coppia Durant-Booker hanno battuto i Nuggets nonostante una prestazione clamorosa di Jokic, autore di 53 punti.

Una gara molto tesa in cui nessuna delle due squadre è riuscita a imporre il proprio predominio. Nel primo quarto i padroni di casa cercano di allungare in un paio di occasioni, ma Murray e Gordon tengono il match in equilibrio e la tripla di Jokic sposta gli equilibri verso i Nuggets. Booker e Durant vanno a ricoprire lo strappo e i primi dodici minuti vanno in cantina con Denver avanti di 2, 34-32. Jokic sul parquet è incontenibile, segna a ripetizione e risponde ai canestri dei Suns che si affidano quasi esclusivamente a Booker e KD. Il match è duro, ci sono tanti falli e le squadre vanno spesso in lunetta con l’equilibrio che non si schioda. Il 2/2 nel finale di Durant vale il 61-63 con cui i Suns chiudono il tempo.

Al rientro dalla pausa lunga Okogie e Payne aprono il tabellino per i padroni di casa, ma Murray prima e Porter Jr. poi chiariscono che nel match non c’è spazio per le fughe. Per oltre 11 minuti le squadre si alternano nei canestri, ma nell’ultimo minuto i Suns riescono a dare un piccolo strappo al match con la tripla di Ross e i cinque punti consecutivi di Devin Booker per il 90-98 quando mancano dodici minuti alla fine del match. Denver ci prova, Murray e Green dimezzano lo svantaggio, poi arriva ancora Jokic che si avvia verso il cinquantello, Booker nell’ultimo periodo non segna nemmeno un punto ma KD viene supportato dai canestri di Shamet che spingono i Suns alla conquista di gara 4. Finisce 124-129 per la squadra di Monty Williams, 36 punti a testa per Durant e Booker.

Nuggets: Porter Jr. 11, Gordon 11, Jokic 53, Caldwell-Pope 10, Murray 28, Brown 5, Green 5, Braun 1. Coach: Michael Malone

Suns: Okogie 4, Durant 36, Ayton 8, Booker 36, Payne 5, Ross 8, Shamet 19, Warren 5, Landale 8, Craig. Coach: Monty Williams