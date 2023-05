NBA Playoffs: Jimmy Butler in missione, i Miami Heat battono nuovamente i Celtics in trasferta

La vittoria dei Miami Heat in gara-1 costringe i Celtics ad affrontare la seconda partita quasi come una gara da dentro-fuori, visto che poi la serie si sposterà a South Beach.

I ragazzi di Spoelstra partono subito aggressivi però e volano anche a +8 nel primo quarto, prima che Tatum e compagni infilassero un parzialone di 21-2 che li portava a condurre nel secondo periodo. Miami però torna a contatto e anzi rimette la testa avanti e chiude il primo tempo avanti 54-50.

Nella ripresa sono i padroni di casa a dominare ancora con Tatum e con un redivivo Brown. I Celtics volano a +8 e toccherà poi il massimo vantaggio sul +12 ad inizio quarto quarto. Lì però cambia la situazione, con un rispolverato Grant Williams che va faccia a faccia con Jimmy Butler. Il #22 degli Heat non chiedeva altro per accendersi e per accendere la sua squadra.

Jimmy Butler and Grant Williams. 🍿🍿



pic.twitter.com/prH4P4lxMh — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 20, 2023

Parziale di 23-9 e Miami dal -9 si ritrova avanti di 5 con una schiacciatona di Adebayo dopo rimbalzo offensivo (alla fine 22 punti + 17 rimbalzi + 9 assists per lui). Grande contributo di Butler, ma soprattutto di Caleb Martin che a fine partita ne scriverà 25. Tatum bissa gara-1 e non segna nell’ultimo periodo, vanificando la grande partita giocata fino al terzo quarto. Boston non riesce a raddrizzare la partita e perde 111-105, con la serie che ora si sposta a Miami sul 2-0 per gli Heat.

MVP Basketinside: Bam Adebayo

MIAMI HEAT @ BOSTON CELTICS 111-105

MIA: Butler 27, Martin 25, Adebayo 22+17+9, Robinson 15, Strus 11, Vincent 9, Zeller 2

BOS: Tatum 34+13+8, Brown 16, R.Williams III 13, Brogdon 13, White 11, G.Williams 9, Smart 7, Horford 2.