NBA Playoffs: Lakers e Heat non deludono e si portano sul 3-1, Warriors e Knicks a un passo dall’eliminazione

Golden State Warriors @ Los Angeles Lakers 101-104 (21-22, 31-27, 32-28, 17-27)

Con una rimonta incredibile nel quarto quarto, i Lakers riescono a battere Golden State e si portano a una sola vittoria dalle Conference Finals.

L’eroe inaspettato della sera è Lonnie Walker IV, che segna tutti i suoi 15 punti negli ultimi 12 minuti di gioco, rendendo vana la terza tripla doppia ai Playoffs in carriera di Steph Curry; dopo un primo tempo punto a punto, gli ospiti si portano in vantaggio anche di 12 lunghezze a metà della terza frazione, ma i gialloviola non mollano e tornano presto a contatto, chiudendo i conti con un parziale di 8-2 negli ultimi 2 minuti e mezzo.

Warriors: Curry 31+14 assist+10 rimbalzi, Wiggins 17, Payton II 15.

Lakers: James 27, Davis 23+15 rimbalzi, Reaves 21.

NY Knicks @ Miami Heat 101-109 (30-31, 18-25, 33-34, 20-19)

La favola dei Miami Heat continua, manca solo una W ai ragazzi di Spoelstra per battere NY e raggiungere le Finali di Conference.

Dopo un primo periodo in cui le due squadre rimangono sempre appaiate, i padroni di casa riescono a prendere un piccolo margine di vantaggio nella seconda frazione e da lì in poi guideranno la gara fino alla sirena finale, non senza patimenti: i Knicks rimangono infatti sempre in singola cifra di svantaggio, ma non riescono a dare la zampata che varrebbe il pareggio nella serie.

Le parole di Randle a fine gara sembrano emblematiche: “Forse gli Heat vogliono vincere più di noi.”

Knicks: Brunson 32+11 assist, Barrett 24, Randle 20.

Heat: Butler 27+10 assist, Adebayo 23+13 rimbalzi, Strus 16.