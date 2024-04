NBA Playoffs: Luka Doncic time, Mavs-Clippers 1-1! Suns spalle al muro con Minnesota, Siakam domina i Bucks e trascina Indiana

Altra notte di Playoffs NBA e altra notte di grande spettacolo.

PHOENIX SUNS @ MINNESOTA TIMBERWOLVES 93-105 (Timberwolves avanti 2-0 nella serie)

Jaden McDaniels è l’eroe che non t’aspetti in questa serie. L’ala dei Timberwolves gioca una partita maestosa con un clinic difensivo di prima categoria e un prestazione offensiva da 25 punti, 8 rimbalzi e 10 su 17 dal campo. Pessime le percentuali dei big three di Phoenix che non riescono mai a trovare la giusta fluidità in attacco, merito della super difesa di Minnesota. Piove sul bagnato per i Suns con Grayson Allen uscito infortunato alla caviglia e in dubbio per le prossime partite. Ora Phoenix è chiamata alla riscossa di fronte al pubblico di casa, spalle al muro e sotto 0-2 nel primo turno dei Playoffs NBA.

SUNS: Durant 18, Nurkic 10 (14 rimbalzi), Beal 14, Allen 3, Booker 20, O’Neale, Eubanks 8, Roddy, Okogie, Little 5, Bol, Gordon 15.

TIMBERWOLVES: McDaniels 25, Gobert 18, Towns 12, Conley 18, Edwards 15, Warren, Garza, Reid 5, Morris 2, McLaughlin, Alexander-Walker 10, Moore Jr 0.

halfway there.



Jaden – 25 PTS / 8 REB

MC – 18 PTS

Rudy – 18 PTS / 9 REB / 3 STL

Ant – 15 PTS / 5 REB / 8 AST

KAT – 12 PTS / 8 REB

NAW – 10 PTS / 5 AST pic.twitter.com/1HbJxxgn9D — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) April 24, 2024

INDIANA PACERS @ MILWAUKEE BUCKS 125-108 (Serie sul 1-1)

Haliburton illumina, Siakam colpisce. I Pacers espugnano Milwaukee e impattano la serie sul 1-1 sfruttando le lacune difensive della squadra di Coach Rivers. Grande prestazione di Siakam che registra un 37 + 11 + 6 di notevole importanza. I Bucks ci provano ma crollano nell’ultimo quarto nonostante un Damian Lillard da 34 punti con 6 triple messe a segno. Senza Giannis Antetokounmpo sembra veramente dura per Milwaukee, chiamata ora a vincere una partita ad Indianapolis per riportare il fattore campo dalla propria parte. Non entrato anche in questa gara il nostro Danilo Gallinari.

PACERS: Siakam 37 (11 rimbalzi), Nesmith 11, Turner 22, Nembhard 20, Haliburton 12 (12 assisst), Toppin 9, Walker, McConnell 6, Brown, Sheppard 8.

BUCKS: Portis 14 (11 rimbalzi), Middleton 15, Lopez 22, Beverley 5, Lillard 34, Crowder 2, Beauchamp, Livingtson, Connaughton 5, Beasley 4, Green 5, Jackson Jr 2.

roll the tape 🎥 pic.twitter.com/CjVcBHT8ka — Indiana Pacers (@Pacers) April 24, 2024

DALLAS MAVERICKS @ LOS ANGELES CLIPPERS 96-93 (Serie sul 1-1)

It’s Luka Doncic time. Il fenomeno sloveno si carica i suoi Mavs sulle spalle con 32 punti, 9 assist e 6 rimbalzi in una partita giocata praticamente per intero (2 soli minuti di riposo per lui). Nonostante il ritorno di Kawhi Leonard, i Clippers vanno KO e non riescono nella rimonta nei minuti finali in una partita molto equilibrata a differenza di gara 1. Brutta serata al tiro per il duo Westbrook-Harden che insieme hanno tirato con un pessimo 8 su 23 dal campo. Ora la serie si sposta in Texas con i Mavs padroni del proprio destino e il fattore campo dalla loro parte.

MAVERICKS: PJ Washington 18, Jones Jr 10, Gafford, Irving 23, Doncic 32, Kleber 6, Hardaway Jr, Lively II 7, Green, Exum.

CLIPPERS: George 22, Leonard 15, Zubac 13 (12 rimbalzi), Harden 22, Mann 5, Plumlee 1, Westbrook 7, Coffey 2, Powell 6, Miller.