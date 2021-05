Dopo una spumeggiante apertura di Playoffs NBA con la gara 1 vinta all’overtime dai Milwaukee Bucks contro i Miami Heat grazie al buzzer beater di Khris Middleton è ora il turno dei Dallas Mavericks contro i Los Angeles Clippers.

QUINTETTO LOS ANGELES CLIPPERS: Beverley, George, Leonard, Morris, Zubac.

QUINTETTO DALLAS MAVERICKS: Doncic, Hardaway, Finney-Smith, Kleber, Porzingis.

Come visto in Bucks-Heat, anche qui è grande equilibrio tra Clippers e Mavs. Gli ospiti partono fortissimo, con un Doncic versione MVP. Il fenomeno sloveno si prende le responsabilità del caso, trovando la via del canestro con molta facilità. Bene anche Tim Hardaway Jr, abile a sfruttare gli scarichi da gran tiratore qual è. Minuti anche per Nicolò Melli, un segnale importante per l’italiano ex Fenerbahçe. I Clippers dopo un momento di difficoltà, si rialzano come prevedibile, e tornano a stretto contatto nel punteggio. L.A. ha in Kawhi Leonard il guy to go, l’uomo in grado di decidere le sorti delle franchigia. Grandissimo lavoro di Zubac nel pitturato, soprattutto in difesa, molto prezioso e in grado di difendere su qualsiasi cambio. All’intervallo è +5 Mavs, con 21 punti di Doncic e 17 di Leonard.

Nella ripresa, il film della partita non cambia. Equilibrio, ma i Dallas Mavericks sempre in vantaggio. Luka Doncic continua nel suo show, segnando e non solo. A fine terzo quarto è +6 Mavs, con Doncic che flirta con la tripla doppia a quota TRENTA (30 punti, 7 rimbalzi, 7 assist). I Clippers pagano sino a questo momento, le brutte percentuali al tiro da 3 punti e un Paul George da da 4 su 11 dal campo con soli 13 punti. Padroni di casa aggrappati a un Kawhi Leonard super.

L’ultimo quarto è puro spettacolo. Sorpasso, controsorpasso ed emozioni a non finire in una partita che non ne vuole sapere di avere un vero padrone. I Mavs hanno un Kristaps Porzingis in netta difficoltà che soffre i ritmi da Playoffs e non trova mai costanza a canestro e un Doncic che forza un pò troppo in questo quarto. Nei Clippers, il quarto quarto è il regno di Rajon Rondo, un uomo che ha già dimostrato un infinità di volte che sa giocare i momenti chiave dei Playoffs. Ma ogni volta che i Clippers che si riavvicinano, sorpassano, i Mavs reagiscono da grande squadra. Se Paul George si “sveglia”, Kawhi Leonard soffre in questo ultimo quarto, forzando troppo. Doncic e compagni gestiscono alla grande il finale, rischiando poco e segnando tiri fondamentali per la vittoria. Ed è subito colpaccio esterno!

I Mavs espugnano lo Staples Center e si portano avanti 1-0 nella serie.

LOS ANGELES CLIPPERS – DALLAS MAVERICKS 103-113 (30-33, 25-27, 25-26, 23-27)

MVP BasketInside: Luka Doncic

LOS ANGELES CLIPPERS: Leonard 26, Morris 4, Zubac 8, Beverley 10, George 23, Batum 11, Ibaka 8, Rondo 11, Jackson 2, Mann, Patterson, Cousins, Kennard, Coffey, Ferrell. All: Ty Lue.

DALLAS MAVERICKS: Finney-Smith 18, Kleber 6, Hardaway Jr 21, Porzingis 14, Doncic 31 (10 rimbalzi, 11 assist), Melli, Powell, Cauley-Stein, Brunson 15, Richardson 8, Hinton, Marjanovic, Burke, Bey, Green. All: Rick Carlisle.