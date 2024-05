NBA Playoffs: Mavs corsari a OKC, Celtics in Finali di Conference

A Est i primi finalisti di Conference sono i Boston Celtics, che fanno fuori per 4-1 dei Cleveland Cavaliers orfani di Mitchell, Allen e LeVert.

Gara 5 vede gli ospiti in vantaggio per l’ultima volta sul 48-45 a meno di 5 minuti dalla fine del primo tempo, poi un parziale di 11-0 dei biancoverdi a inizio di terza frazione spacca la gara e Cleveland sarà in grado di rientrare solo fino al -3 (85-88), ma un altro parziale di Boston (13-2) riporta i padroni di casa a debita distanza, fino alla sirena finale.

È la terza Finale di Conference consecutiva per i Celtics, mentre a Cleveland si comincia a guardare al futuro di Mitchell (che non ha ancora firmato l’estensione di contratto) e di coach Bickerstaff (“Nessuno mi ha detto che non sono gradito, quindi continuerò finché qualcuno non me lo dirà”).

Cleveland Cavaliers @Boston Celtics 98-113

Cavs: Mobley 33, Morris Sr. 25, Strus 12.

Celtics: Tatum 25 + 10 rimbalzi, Horford 22 + 15 rimbalzi, White 18.

La solita tripla doppia di Doncic aiuta Dallas a sorprendere OKC e a prendere il fattore campo in gara 5, portandosi sul 3-2 con gara 6 in casa.

Oklahoma City regge fino al -1 sul 28-27, quando un 12-0 porta i Mavs a distanza e regala loro una forbice che i padroni di casa non riusciranno più a rimontare. Il 52.6% dal campo di Dallas fa a pugni col 25% da tre di OKC, in una gara 5 in cui gli sconfitti perdono solo 6 palloni contro i 14 degli avversari. Coach Daigneault ha provato a cambiare le carte facendo partire in quintetto Isaiah Joe invece di Giddey (che è partito dalla panca per la prima volta in 229 gare giocate), ma la tattica non ha dato i frutti sperati.

Dallas Mavericks @ Oklahoma City Thunder 104-92

Mavs: Doncic 31 + 11 rimbalzi + 10 assist, Jones Jr. 19, Irving 12.

Thunder: Gilgeous-Alexander 30, Holmgren 13, Dort & Jalen Williams 12.