NBA Playoffs: Miami e Lakers dominano gara-3 e vanno avanti contro Bucks e Memphis

Due gare simili con altrettante vittorie interne che consegnano il vantaggio nella serie a Miami Heat e Los Angeles Lakers con la numero uno a Est, Milwaukee Bucks, e la due dell’Ovest, Memphis Grizzlies, costrette a rincorrere e in apparente stato di difficoltà.

MILWAUKEE BUCKS-MIAMI HEAT 99-121 (21-29, 32-37, 26-28, 20-27) – SERIE 1-2

Ancora orfani di Giannis Antetokounmpo i Milwaukee Bucks cadono nella prima partita della serie giocata al Kaseya Center con i Miami Heat bravi ad approfittare dell’illustre assenza per andare avanti 2-1. Jimmy Butler diventa il 3°giocatore degli Heat a segnare più di 25 punti nelle prime tre gare di un playoff come James nel 2014 e D-Wade nel 2010, con in 30 punti (5 rimbalzi, 12/10 dal campo) con cui trascina la squadra di coach Spoelstra capace di mette subito alle corde i Bucks costretti subito a rincorrere in una partita che sarà sempre nelle mani dei padroni di casa. Duncan Robinson (20 punti, 5/6 da tre, 3 rimbalzi e 2 assist) e Bam Adebayo (doppia-doppia da 12 punti e 11 rimbalzi) sono perfetti gregari aggiungendo solidità e sostanza alla performance degli Heat che hanno anche 12 punti e 11 rimbalzi da Caleb Martin e devono valutare adesso le condizioni del ginocchio di Victor Oladipo uscito a braccio nell’ultimo quarto. Robinson arriva a 98 triple segnate in carriera nei playoff superando al 3°posto nella storia degli Heat Dwyane Wade. Milwaukee ha 23 punti di Khris Middleton (6 assist e 5 rimbalzi) e 19 da Jrue Holiday ma non bastano per contrastare la coralità degli Heat.

GARA-4- Nella notte tra lunedi 24 e martedi 25 aprile (ore 1.30 italiane)

MEMPHIS GRIZZLIES-LOS ANGELES LAKERS 101-111 (9-35, 28-18, 31-35, 33-23) – SERIE 1-2

Anche i Los Angeles Lakers si prendono la prima partita della serie giocata sul loro campo e tornano in vantaggio nella serie contro i Memphis Grizzlies. Il primo quarto è da record per L.A. e da incubo per i Grizzlies con il 35-9 in favore dei gialloviola che è il vantaggio più ampio nel 1°quarto nella storia di tutti i playoff. Con la partita già segnata Memphis cerca di riemergere affidandosi al rientrante Ja Morant che chiude con 45 punti (13 assist, 9 rimbalzi, 6 triple realizzate). All’intervallo i Lakers conducono 37-53 e si affacciano al secondo tempo con la forza di chi ha la partita in mano. Solo nell’ultimo quarto, iniziato sul 68-98, i Grizzlies riescono a graffiare trascinati proprio da Morant che segna 22 punti consecutivi ma che servono soltanto a dimezzare lo scarto. La prodezza di Ja risulta essere il massimo in qualsiasi quarto nella storia dei playoff di Memphis. Nelle ultime 25 postseason solo altri due giocatori hanno segnato almeno 22 punti in fila in una gara dei playoff: uno è stato Kobe Bryant nel 2010 (23 punti) l’altro LeBron James nel 2007 (25). Quel Lebron James che con 25 punti (240a partita dei playoff in carriera con almeno 20 punti) contribuisce in maniera sostanziale al successo dei Lakers che hanno 31 punti e 17 rimbalzi da uno straordinario Anthony Davis (il primo giocatore dei Lakers dai tempi di Pau Gasol nel 2008 con una partita dei playoff con simili cifre). Nei Grizzlies oltre Ja Morant c’è ben poco. Dillon Brooks viene espulso a inizio del terzo quarto per un flagrant 2 ai danni di Lebron (punteggio 37-53), solo Bane (18) e Jackson Jr. (13) chiudono in doppia cifra.

GARA-4- Nella notte tra lunedi 24 e martedi 25 aprile (ore 4.00 italiane)