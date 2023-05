NBA Playoffs: Miami espugna subito il Garden! Butler trascina gli Heat contro i Knicks ma trema per un infortunio alla caviglia

New York Knicks e Miami Heat scendono in campo per gara 1 delle semifinali della Eastern Conference degli NBA Playoffs. Miami vuole continuare a stupire dopo aver eliminato i Bucks mentre i Knicks non vogliono fermarsi dopo aver eliminato i Cavs di Donovan Mitchell.

QUINTETTO MIAMI HEAT: Vincent, Strus, Butler, Love, Adebayo.

QUINTETTO NEW YORK KNICKS: Brunson, Hart, Barrett, Toppin, Robinson.

Partenza contratta per i Knicks, privi di Randle che migliora la sua caviglia ma non è in grado di giocare questa gara1, che forse soffrono un pò la tensione iniziale di questo turno dei Playoffs molto sentito in quel di New York. Miami cavalca un ottimo Gabe Vincent che dopo un inizio ottimo, si prende forse qualche tiro di troppo. Tanti errori e pochi punti per i due protagonisti più attesi, Jimmy Butler e Jalen Brunson. I Knicks però si riprendono e iniziano a giocare la loro pallacanestro, dura e attaccando l’area il più possibile. Continua la sua crescita un RJ Barrett sempre più protagonista della squadra di Tom Thibodeau. Sono 11 i punti dell’ex Kentucky che trascina i Knicks con una seconda parte di quarto mostruosa, chiusa con il +11 di fronte ad un Garden scatenato.

I Knicks continuano a spingere sul pedale dell’acceleratore, con il Madison Square Garden onfire e con grande entusiasmo di tutti in campo. Hart è fondamentale in difesa su Butler e in contropiede è un mastino e finalmente Jalen Brunson si mette al lavoro. Miami soffre, sbanda e più volte sprofonda oltre la doppia cifra di svantaggio ma poi arriva la reazione di puro orgoglio nel finale di quarto. Un Butler intelligente a trovare soluzioni alternative a quelle concesse dalla difesa di NY e soprattutto il duo Lowry – Vincent, sono la chiave della rimonta Heat. We have a game! +5 Knicks all’intervallo.

Il rientro in campo dei Miami Heat è furioso. Circolazione di palla super e tiri presi in ritmo per gli uomini di Spoelstra che hanno decisamente cambiato marcia in questo secondo tempo. Il parziale degli Heat è super con Butler, Vincent e un preziosissimo Kevin Love sugli scudi. I Knicks accusano il colpo, soffrono e si ritrovano sotto nel punteggio dopo aver comandato anche di 15 punti nel primo tempo. Inerzia completamente cambiata al Garden, comandano gli Heat e rincorrono i Knicks cercando di rimanere aggrappati alla partita.

I Knicks aprono l’ultimo quarto con uno sforzo importante per riaprire la partita e ci riescono, in parte, arrivando a stretto contatto nel finale. Molto buona la prestazione di Toppin chiamato a sostituire l’infortunato Randle e pienamente dentro la partita. New York arriva a -3, poi un momento che forse può cambiare il tutto. Hart scivola e gira, involontariamente, la caviglia di Jimmy Butler in modo innaturale. Butler stringe i denti e zoppicando resta in campo in modo eroico. Butler resta in angolo negli attacchi, in difesa non è incredibilmente mai attaccato ma ci pensa Kyle Lowry a risolverla per gli Heat. Miami espugna il campo di New York in gara 1, in attesa di buone notizie dall’infermeria ma nel frattempo ribalta il fattore campo in una serie che si preannuncia incandescente.

MIAMI HEAT @ NEW YORK KNICKS 108-101 (21-32, 29-23, 31-20, 27-24)

MVP BasketInside: J.Butler

HEAT: Love 9, Butler 25, Adebayo 16, Vincent 20, Strus 8, Robinson, Highsmith 2, Martin 9, Zeller 1, Lowry 18.

KNICKS: Toppin 18, Robinson 7, Brunson 25, Hart 10, Barrett 26, Hartenstein 2, Quickley 9, Grimes 4.