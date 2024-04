NBA Playoffs: Miami pareggia la serie contro Boston, OKC domina

Nella notte NBA si sono giocate solamente due partite, in cui si sono sfidate rispettivamente le n. 1 del seeding contro le n. 8, sia della Western che della Eastern Conference.

La prima partita ha avuto un risultato a sorpresa, in quanto Miami è riuscita a vincere e quindi pareggiare la serie, con un ottimo gioco di squadra sulla corazzata Boston Celtics. Il punteggio è stato 111-101; serie in equilibrio sull’1-1, le prossime due sfide si svolgeranno al Kaseya Center, casa degli Heat.

Al TD Garden la partita è stata equilibrata con il punteggio di 61-58 a favore di Boston all’intervallo, il momento clou del match è stato al terzo quarto dove Miami apre un parziale di 10-0 che porterà fino alla fine del match. A fare la differenza sono state le percentuali dall’arco dei 3 punti: 53,5% contro il 37,5% a favore degli Heat, stabilendo anche il record di triple segnate in una partita playoff, 23. A fare la voce grossa per Miami è stata la squadra nel complesso con Tyler Herro autore 24 pt, (6/11 da 3) e 14 ast, Bam Adebayo con 21 pt, 10 reb, Caleb Martin con 21 pt. Non bastano per Boston le prestazioni di J. Tatum (28 pt, 8 reb), J. Brown (33 pt, 8 reb), D. White (13 pt).

La serie sarà adesso interessante, con i Celtics che dovranno faticare più del previsto, ma si sa i Boston sono dei combattenti nati.

BOSTON CELTICS-MIAMI HEAT 101-111

BOS: Tatum 28 pt, 8 reb, Brown 33 pt, 8 reb, White 13 pt.

MIA: Herro 24 pt, 14 ast, Adebayo 21 pt, 10 reb, Martin 21 pt, Jovic 11 pt, 9 reb, 6 ast, Jaquez Jr. 14 pt.

L’altra sfida ha visto il dominio netto degli Oklahoma City Thunder contro i New Orleans Pelicans, risultato 124-92. Partita fin dall’inizio è stata comandata dai Thunder sempre avanti nel punteggio, all’intervallo 61-50, percentuali dal campo migliori rispetto ai Pelicans con il 59% da due punti contro il 45,2%, e il 48,3% da tre punti contro il 26,9%. Sicuramente serie difficile fin dall’inizio per New Orleans sfavoriti sulla carta a maggior ragione dopo l’infortunio e l’uscita avvenuta nella prima partita della stella della franchigia Zion Williamson.

Per Oklahoma City 5 giocatori in doppia cifra tra cui J. Williams (21 pt, 7 ast), C. Holmgren (26 pt, 7 reb), S. Gilgeous-Alexander (33pt). Anche i Pelicans hanno portato 5 giocatori a doppia cifra ma non sono bastati per vincere la partita: J. Valanciunas (19 pt, 7 reb), B. Ingram (18 pt), H. Jones (18 pt), CJ McCollum (15 pt).

La serie adesso si sposta allo Smoothie King Center ma evitare lo sweep per New Orleans viste le prime due sfide sarà una sfida ardua.

OKLAHOMA CITY THUNDER-NEW ORLEANS PELICANS 124-92

OKC: Williams 21 pt, 7 ast, Holmgren 26 pt, 7 reb, Gilgeous-Alexander 33 pt, Dort 15 pt, Giddey 13 pt.

NOP: Valanciunas 19 pt, 7 reb, Ingram 18 pt, Jones 18 pt, McCollum 15 pt, Marshall 10 pt.