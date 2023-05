NBA Playoffs: Miami senza Butler e New York fa 1-1, ai Lakers il primo duello con i Warriors

I New York Knicks impattano la serie contro i Miami Heat andando a vincere gara-2 al Madison Squadre Garden. L’attesa serie tra Golden State Warriors e Los Angeles Lakers parte subito con il colpo dei gialloviola in casa dei campioni in carica.

MIAMI HEAT-NEW YORK KNICKS 105-111 (29-31, 25-20, 23-25, 28-35) SERIE 1-1

Senza Jymmy Butler, out per il problema alla caviglia destra rimediato in gara-1, i Miami Heat reggono molto bene l’urto dei Knicks decisi a pareggiare i conti dopo il k.o del primo atto. Ne esce una gara molto combattuta con gli Heat bravi a tenere il ritmo. New York ritrova Julius Randle che si rende protagonista con 25 punti, 12 rimbalzi, 8 assist (i Knicks sono 5-1 con lui in questi playoff). Ma il protagonista di gara-2 è Jalen Brunson, in dubbio fino all’ultimo anche lui per un guaio a una caviglia, che firma 30 punti (primo giocatore dei Knicks a farlo in una gara dei playoff dal 7 maggio 2013 quando la stessa cosa la fece Carmelo Anthony contro Indiana nella semifinale di conference) con 10/16 dal campo, 5 rimbalzi, 2 assist, 2 recuperi e 6/10 da tre. I Knicks hanno anche 24 punti (16 nel solo primo quarto) da RJ Barrett e una tripla doppia sfiorata da Josh Hart (14 punti, 11 rimbalzi e 9 assist). Miami ha 22 punti da Caleb Martin e 21 di Gabe Vincent, e 74 punti da giocatore non usciti dal Draft (il massimo in una gara dei playoff dal 1966). Gli Heat sono sul +6 a metà del quarto periodo e subiscono un gioco da quattro punti con la tripla di Brunson e il libero supplementare di Hartestein. Hart pareggiaa a -4’26” dalla fine e porta inerzia ai Knicks che mettono il piede avanti con Brunson e ancora Hart. I viaggi in lunetta permettono a NY di allungare sul 100-108, nei secondi finali Miami riaccende la speranza con con Vincent e la tripla di Duncan Robinson ma i liberi di Hart sigillano definitivamente l’1-1 nella serie con il 105-111 finale.

GARA-3 in programma sabato sera alle ore 21.30 italiane.

LOS ANGELES LAKERS-GOLDEN STATE WARRIORS 117-112 (29-31, 36-33, 31-24, 21-24) SERIE 1-0

I Los Angeles Lakers vincono subito la prima sfida della semifinale della Western Conference contro i Golden State Warriors. Il primo duello tra Lebron James e Stephen Curry se lo porta a casa il “Re” con una doppia-doppia da 22 punti e 11 rimbalzi. Curry risponde fermandosi a quota 27 con il suo 6/13 da tre punti. Ma sotto i riflettori di gara-1 finisce anche un grande Anthony Davis che termina con 30 punti e 23 rimbalzi, diventando il primo giocatore dei Lakers con 20+20 in una gara dei playoff dal 2004. Nel box score della partita spicca anche il numero dei tiri liberi: Golden State ne usufruisce di appena 6 (cinque realizzati) a fronte dei 29 dei Lakers (25 segnati) segnale di una maggiore propensione verso il ferro per Lebron e c. Per i Warriors ci sono anche 25 punti di Klay Thompson e 21 per Jordan Poole. Il terzetto Curry-Thompson-Poole è il primo trio nella storia della NBA a segnare 6 triple in una partita dei playoff (6 per Curry e Thompson, 7 per Poole). Kevin Looney chiude con 10 punti e 23 rimbalzi la sua 4a partita in questa post season con oltre 20 carambole arpionate.

I Lakers costruiscono un buon vantaggio nei primi tre quarti e si presentano all’ultimo avanti 94-86. Lebron e Davis firmano l’allungo di L.A. a inizio dell’ultimo periodo con i Lakers che sono sul 112-98 a -6′ dalla fine. I Warriors ci provano e riescono a trovare un parziale di 14-0 che li porta in parità a -1-35″ dal termine con la tripla di Poole del 112-112. Manca però la zampata finale per Golden State che subisce un canestro di Russell e l’1/2 di Lebron ai liberi per il 115-112. Poole sbaglia l’appoggio in entrata e subito dopo la tripla del pari a 4″ dalla fine. Il time out di Darvin Ham consegna la palla nelle mani di Schroder con il tedesco che arriva a quota 19 punti con il 2/2 dalla lunetta per il definitivo 117-112.

GARA-2 in programma nella notte da giovedi e venerdi (ore 3.00 italiane).