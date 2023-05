NBA Playoffs: Miami stravince gara-7 e vola in finale contro Denver!

MIAMI HEAT-BOSTON CELTICS 102-84 (22-15, 30-26, 24-25, 27-18)

Con una grande prova di carattere e di squadra i Miami Heat sbancano il TD Garden di Boston nell’attesa gara-7 della Finale della Western Conference e approdano alle NBA FINALS dove ad attenderli ci sono i Denver Nuggets. Ottima prestazione della squadra di coach Spoelstra che vincono contro ogni pronostico della vigilia impedendo ai Celtics di diventare la prima squadra nella storia a ribaltare una serie di playoff dallo 0-3 (0-151 il bilancio aggiornato).

Miami ha avuto sempre la partita in mano, affondando l’avversario proprio nell’ultimo quarto dove ha avuto anche 23 punti di vantaggio e chiudendo quindi la pratica con abbondante anticipo.

Jimmy Butler segna 28 punti contornandoli con 7 rimbalzi, 6 assist e 3 recuperi. E’ lui l’MVP della Eastern Conference prendendosi la rivincita contro i Celtics dopo un anno. Ma il vero protagonista di gara-7 è Caleb Martin che chiude la partita decisiva della serie con 26 punti, 10 rimbalzi, 3 assist. 11/16 dal campo, 4/6 da tre punti. Sono dell’ex Charlotte i canestri che condannano Boston. Martin supera John Starks (1999) per il maggior numero di punti realizzati (132 contro i 124 del playmaker dei Knicks) in una serie di finale di Conference da un giocatore non uscito dal Draft. Butler e Martin sono la seconda coppia nella storia degli Heat a segnare entrambi almeno 25 punti in una gara che vale la vittoria di Conference. Si uniscono a LeBron James e Chris Bosh che fecero la stessa cosa nel 2014 contro Indiana. Fondamentale per la vittoria a doppia-doppia di Bam Adebayo (12 punti, 10 rimbalzi e 7 assist) e l’ottimo apporto di Gabe Vincent e Duncan Robinson entrambi in doppia cifra (10).

Nella storia entrano dunque i Miami Heat che diventano la seconda squadra a raggiugere le Finals partendo dalla numero 8 del tabellone playoff. Solo i New York Knicks nel 1999 hanno saputo fare lo stesso strabiliante cammino (poi sconfitti in finale dagli Spurs) anche se questi Miami hanno dovuto passare prima attraverso i play-in. Miami è anche la terza squadra nella storia della NBA a raggiungere l’atto conclusivo della stagione dopo aver tenuto la peggior media punti realizzati nella regular season.

La partita dei Celtics è iniziata con tanta pressione addosso e la caviglia di Tatum che compie un movimento innaturale già nella prima azione. Un infortunio su cui la stella dei Celtics ha giocato per tutta la partita e che lo ha oggettivamente limitato. 14 punti, 11 rimbalzi e 4 assist in 41′ per Tatum che è stato decisamente al di sotto del suo standard. Non è certo andato meglio Jaylen Brown che chiude a 19 punti ma con un 1/9 da tre punti e con 8 palle perse (5°giocatore dal 77/78 ad avere così tanti turnovers in una gara-7). Derrick White segna 18 punti ma a questi Boston Celtics sarebbe servito ben altro, soprattutto una percentuale da tre migliore e non il 9/42 (21.4%) che ha contribuito alla loro peggior prestazione offensiva stagionale.

Gli Heat arrivano alla settima Finals della loro storia (3 vinte, 3 perse) e da giovedi 1°giugno sarà sfida contro i Denver Nuggets.