NBA Playoffs: Minnesota domina ancora a Denver, i Knicks battono Indiana in gara 1

Nella notte italiana si sono giocate due partite dei playoffs NBA: la prima sfida è stata gara 1 tra i New York Knicks e gli Indiana Pacers. Partita molto equilibrata fino alla fine, chiusa con il punteggio di 121-117 per la squadra di casa. L’altra sfida è gara 2 tra i Denver Nuggets, campioni NBA in carica, e i Minnesota Timberwolves. Questi ultimi, così come gara 1, hanno dominato in lungo e in largo senza lasciare speranze a Denver.

La partita al Madison Square Garden vive un equilibrio fino dall’inizio con il risultato all’intervallo di 55-49 per Indiana. Nel quarto quarto i Knicks sono sotto di 7 punti nel punteggio, da quel momento in poi inizia la rimonta della squadra di casa, con il sorpasso che arriva solo nei minuti finali del match. Le percentuali dal campo sono molto simili per entrambe le squadre, l’unica differenza si nota nella percentuale da 3 punti: 47,8% per i Knicks contro il 38,5% di Indiana.

Chiaramente si parla di dettagli, ma visto che si prospetta una sfida punto a punto nella serie, sono proprio questi a fare la differenza. Per New York prestazione incredibile di Brunson con 43 punti e 14/26 dal campo; a dare un forte contributo per la squadra anche Hart con 24 punti, 13 rimbalzi e 8 assist, e 9/13 dal campo. Anche DiVincenzo è decisivo con la tripla a 39 secondi dalla fine della partita e chiudendo con 25 punti con 5/9 da 3 punti. Per Indiana manca la stella Haliburton con solo 6 punti.

NEW YORK KNICKS-INDIANA PACERS 121-117

NYK: Hart 24, (13 rimbalzi), Anunoby 13, DiVincenzo 25, Brunson 43.

IND: Siakam 19, Turner 23, McConnell 18, Toppin 12.

Serie 1-0 per i Knicks

La sfida interessante tra Denver e Minnesota dopo due gare si sta trasformando in una supremazia totale dei T’Wolves, i quali saranno sempre in vantaggio nel match. Minnesota rinuncia a Gobert per la nascita di suo figlio, ma le stelle Edwards e Towns si prendono la scena con 27 punti a testa. All’intervallo Minnesota è avanti di 26 lunghezze, 61-35, arrivando nel terzo quarto anche a +32, massimo vantaggio della partita, chiudendo poi 106-80.

Denver è in difficoltà con un Murray non ancora al 100%, una squadra ben lontana da quella dell’anno scorso, percentuali dal campo sia da due che da tre punti troppo basse per competere contro questi T’Wolves che quest’anno sembrano aver trovato gli ingranaggi giusti. Per i Nuggets il solo Gordon raggiunge quota 20 punti e Jokic ferma a soli 16 punti e 16 rimbalzi. La squadra di Malone seppur indicata come squadra papabile al titolo, adesso rischia lo sweep. Hanno perso il fattore casa nelle prime due partite, la serie adesso si sposterà nelle successive due gare a Minnesota.

DENVER NUGGETS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 80-106

DEN: Gordon 20, Jokic 16, (16 rimbalzi), Holiday 13.

MIN: Towns 27, (12 rimbalzi), Edwards 27, Reid 14, Alexander-Walker 14.

Serie 2-0 per Minnesota