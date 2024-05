NBA Playoffs: Mitchell elimina Banchero, Cleveland vince gara-7 contro i Magic

La sfida tra Cleveland Cavaliers e Orlando Magic si è decisa in gara 7 e ha visto la squadra di casa, Cleveland, vincere la partita decisiva grazie ad una super prestazione di Mitchell. Nei primi due quarti Orlando prende un buon vantaggio portandosi anche sul +18, con ottime giocate soprattutto di Banchero e una super difesa che è riuscita a contrastare gli attacchi dei Cavaliers. Questi ultimi non sono partiti bene con troppi errori al tiro e un gioco troppo macchinoso.

Seppur con queste difficoltà all’intervallo il punteggio è 53-43 per i Magic. Dopo l’intervallo la partita si ribalta e piano piano i Cavaliers rosicchiano nel punteggio fino a passare avanti nel punteggio negli ultimi minuti del terzo quarto e consolidare il vantaggio fino a fine match, risultato finale 106-94

A fare la voce grossa per i Cavaliers è stato il giocatore chiave, Mitchell con 39 punti, 9 rimbalzi, Levert 15 punti, Strus 13 punti. Orlando con grande grinta prova a rimanere nella partita ma non basta l’eccellente prestazione di Banchero con 38 punti e 16 rimbalzi, Carter Jr 13 punti, Suggs 10 punti, 9 rimbalzi.

Orlando dovrà ragionare su come costruire una squadra attorno a Banchero per provare a vincere il titolo nei prossimi anni. Cleveland adesso al secondo turno se la vedrà con i Boston Celtics, per sperare di vincere non basterà il solo Mitchell.

CLEVELAND CAVALIERS-ORLANDO MAGIC 106-94

CLE: Mitchell 39, (9 rimbalzi), Levert 15, Strus 13

ORL: Banchero 38, (16 rimbalzi), Carter 13, Suggs 10, (9 rimbalzi)

Serie 4-3 per Cleveland, passa al secondo turno