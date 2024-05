NBA Playoffs, Mitchell trascina i Cavs e pareggia la serie con Boston, Dallas strappa il fattore casa ad Oklahoma

Le due sfide della notte italiana hanno visto contrapporsi i Boston Celtics contro i Cleveland Cavaliers. L’altra sfida è stata gara 2 tra Oklahoma City Thunder e i Dallas Mavericks. Entrambe le squadre in trasferta strappano il fattore casa e portano le sfide sul pareggio, 1-1 per entrambe.

Al TD Garden, la sfida all’intervallo è in perfetta parità, 54-54, e si prospetta una partita sull’equilibrio. Nel terzo quarto, Mitchell sale in cattedra con 16 punti e aprendo una forbice di divario con Boston, che non riuscirà più a colmare. Cleveland ha però il sostegno di Mobley autore della sua terza doppia doppia consecutiva con 21 punti e 10 rimbalzi.

La stella di casa Garland conclude con 14 punti. Ai Celtics non basta il solo Tatum con 25 punti, una squadra che dopo la ripresa non sembra essere entrata con lo spirito giusto. Porzingis ancora infortunato, Boston è la squadra più accreditata al titolo quest’anno, speriamo non paghi dazio questi blackout che nei playoff potrebbero essere decisivi.

BOSTON CELTICS-CLEVELAND CAVALIERS 94-118

BOS: Tatum 25, Brown 19, Horford 11, White 10.

CLE: Mobley 21, (10 rimbalzi), Mitchell 29, LeVert 21, Garland 14.

Serie in parità 1-1

La sfida tra i Thunder e Dallas è fantastica, in equilibrio fino alla fine del terzo quarto. Proprio lì si apre un divario che Oklahoma non riuscirà più a raggiungere, portandosi a fine tempo sul +14. Molto spesso sono proprio i terzi quarti a fare la differenza e dove chi ne ha di più apre un vantaggio che si porta fino alla fine.

Doncic che nella prima sfida è stato assente, in gara 2 è autore invece di una prestazione da 29 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. L’altro fattore per i Mavericks non è stato Irving, uomo assist della serata, ma bensì P.J. Washington con 29 punti e 11 rimbalzi. Per i Thunder pur ottima la prestazione di Gilgeous Alexander, 33 punti, 11 rimbalzi e 8 assist non basta per vincere la sfida.

I Thunder subiscono la prima sconfitta in casa della postseason, non è sicuramente un fattore allarmante, considerando che giocano una serie contro una squadra per strutturata. Sicuramente dovranno rimettere insieme qualche dettaglio per cercare adesso di strappare un fattore casa in Texas.

OKLAHOMA CITY THUNDER-DALLAS MAVERICKS 110-119

OKC: Williams 20, Gilgeous-Alexander 33 punti, (12 rimbalzi), Holmgren 11.

DAL: Doncic 29, (10 rimbalzi), P.J. Washington 29 punti, (11 rimbalzi), Gafford 13, Hardaway Jr. 17.

Serie in parità 1-1