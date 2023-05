NBA Playoffs: Murray e Jokic stendono i Lakers, Denver avanti 3-0

I Denver Nuggets vincono anche gara-3 della Finale della Western Conference e sono ad un passo dalla prima FINALE NBA della loro storia.

Alla Crypto.com Arena la squadra di coach Malone alza ancora la voce e annulla il tentativo dei Los Angeles Lakers di prendersi il primo punto nella serie. Partita sempre tenuta in mano dagli ospiti che pur con scarti contenuti hanno ribadito la loro forza all’interno della sfida contro i Lakers ai quali manca quel qualcosa in più per poter pensare di competere con Nikola Jokic e compagni. Per la prima volta non arriva la tripla doppia dell’asso serbo che chiude comunque con 24 punti, 6 rimbalzi e 8 assist. L’MVP di gara-3 è un ancora eccezionale Jamal Murray che mette nel box score ancora 37 punti (come in gara-2 dopo i 31 di gara-1) con 7 rimbalzi, 6 assist, 2 recuperi e 5 tiri da tre punti. Murray ha già 30 punti all’intervallo (3°giocatore dal 1997 a riuscirci in una gara nei playoff contro i Lakers dopo Allen Iverson nel 2001 e Devin Booker nel 2021) e conduce per mano i Nuggets all’essere a una vittoria dalle Finals. I numeri di Jokic gli permettono di essere comunque il secondo giocatore nella storia della NBA con 2000 punti, 1000 rimbalzi e 800 assist in una sola stagione (considerando regular season e playoff) unendosi ad Oscar Robertson che lo fece nel 61/62. Nel nuovo successo di Denver ci sono anche i 17 punti dell’ex Caldwell-Pope, i 14, 10 rimbalzi e 6 assist (record in carriera) di Michael Porter Jr, e un Bruce Brown da 15 punti, 5 rimbalzi e 5 assist che lo portano ad essere il primo giocatore dalla panchina con queste cifre in una gara dei playoff, unite allo zero nella casella delle palle perse, dal 2015 quando lo stesso fece Andre Iguodala.

I Lakers per la prima volta dal 2013 sono sotto in una serie playoff 3-0 e non hanno mai vinto un confronto in post season dopo essere stati in svantaggio di tre partite. Queste è anche la prima volta che LeBron James si trova sullo 0-3 in uno dei primi tre turni di playoff. James termina gara-3 con 23 punti e 12 assist, doppia-doppia come Anthony Davis (28 e 18). 23 per Russell, 12 dalla panchina per Hachimura ma non può bastare contro questi Nuggets.

Denver conduce sin dal primo quarto (32-20) e rimane in testa anche quando i Lakers cercano la riscossa nel secondo periodo. I padroni di casa arrivano al 53 pari prima di chiudere a -3 il primo tempo (58-55). Nel terzo quarto gli scarti sono minimi ma l’impressione è che Denver abbia la situazione in controllo. L.A. arriva alla nuova parità (71-71 a -5’25” ma poi ritorna a inseguire sull’84-82 alla fine del periodo. A inizio di ultima frazione Hachimura porta i Lakers avanti (tripla del 84-85 e poi i liberi del 93-94. In quel momento arriva però la zampata finale dei Nuggets. Parziale di 13-1 e chiusura anticipata dei conti con il pubblico della Crypto.com Arena a iniziare ad uscire prima della sirena finale che suona sul 119-108 decretando ufficialmente il 3-0 nella serie.

GARA-4 in programma nuovamente a Los Angeles nella notte tra lunedi e martedi ore 2.30 italiane.