Il primo turno dei playoffs ha emesso un altro verdetto. I Brooklyn Nets vincono la serie contro i Boston Celtics in cinque partite ed accedono alla Semifinale della Eastern Conference dove ad attenderli ci sono già i Milwaukee Bucks. Intanto a Ovest Phoenix rifila trenta punti di scarto ai Lakers privi di Anthony Davis e ci vogliono due overtime ai Denver Nuggets per andare avanti 3-2 nella serie contro Portland.

BOSTON CELTICS-BROOKLYN NETS 109-123 (Brooklyn vince la serie 4-1)

Missione compiuta per Brooklyn che legittima la sua superiorità eliminando al primo turno i Boston Celtics. Gara-5 è sempre comandata dalla squadra di coach Nash che ottiene ancora tantissimo dal suo magico terzetto. Tripla doppia per James Harden (34 punti, 10 rimbalzi e 10 assist), 25 punti per Irving e 24 per Durant. Nelle 5 partite contro Boston il trio dei Nets ha tenuto una media di 85.2 punti realizzati a partita, il massimo fatto registrare da tre giocatori della stessa squadra in una serie di playoff nella storia della NBA. Con questa tripla doppia Harden diventa insieme a Jason Kidd l’unico giocatore nella storia dei Nets a centrare tale traguardo segnando almeno 30 punti.

Boston inizia bene e rimane in vantaggio fino a 2′ dalla fine del 1°quarto. Un parziale di 12-3 per Brooklyn scrive 24-31 sullo score del primo quarto. Da li in avanti è un crescendo dei Nets che toccano il +10 nel 2°quarto e vanno all’intervallo sopra 51-59. Brooklyn in controllo nel terzo quarto pur con uno scarto sempre contenuto che però Boston non riesce a colmare. Terzo periodo concluso sul 79-86 e nell’ultima frazione i Nets accelerano in maniera repentina. A -3′ dalla fine c’è il massimo vantaggio dell’intera serata (101-120) ed è il preludio alla fine della serie e ai sogni dei Celtics. 109-123 è il risultato di gara-5 con i Nets che mettono in doppia-cifra anche Harris e Bruce Brown (10). Per Boston nell’ultimo ballo della stagione c’è Tatum con 32 punti, Fournier 18, Langford 17, Smart 14 e Jabari Parker 13.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-DENVER NUGGETS 140-147 2OT (serie 2-3)

Due overtime per piegare i Trail Blazers e un incredibile Damian Lillard. I Denver Nuggets tornano avanti nella serie forse più avvincente di questo primo turno. Il tabellino finale di gara-5 vede Lillard concludere con 55 punti (12/17 da tre punti, 17/24 dal campo) e 10 assist. Dall’altra parte Nikola Jokic risponde con 38 punti, 11 rimbalzi e 9 assist. Le due star illuminano la scena di una partita dove Denver parte fortissimo arrivando anche sul +22 nella parte finale del secondo quarto (32-54) Portland però recupera subito e l’intervallo arriva sul 62-65 per i padroni di casa. Nel terzo periodo c’è il primo vantaggio dei Blazers (83-82) che chiuderanno il quarto avanti di 2 (94-92). I Nuggets si trovano in vantaggio 115-119 all’ultimo minuto. La tripla di Morris a 13″ dalla fine e il 2/2 di Morris subito dopo mettono 3 punti tra le due squadre. Ci pensa Lillard a dire che non può finire lì. Tripla del 121 pari a 3″ dalla fine e overtime alla Ball Center. Nel supplementare Denver prova di nuovo la fuga e la tripla di Rivers scrive 123-132 a -2’16” dallo stop. Ma c’è ancora il timbro di Lillard sul nuovo momento decisivo della sfida. Gioco da tre punti per il 126-132, segna Jokic ma arrivano in serie altre tre triple del numero 0 dei Blazers. L’ultima a 6″ dalla fine per il 135-135 con Lillard che arriva a quota 50. Rivers sulla sirena non trova il canestro del successo e c’è un nuovo overtime. Una penetrazione di Lillard manda Portland avanti a inizio del secondo prolungamento. Denver replica con il triplone di Jokic ma quella di Lillard da 8 metri di tabella manda in delirio di fans della squadra dell’Oregon. Sarà quello però l’ultimo canestro della partita di Portland. Jokic da sotto fissa la nuova parità. Si procede sul 140 pari fino alla tripla dall’angolo di Michael Porter Jr. a -1’33” dalla fine che infiamma gli oltre diecimila spettatori. Portland fallisce con Carmelo Anthony il tiro dell’ennesima parità, arriva l’errore sulla schiacciata di Covington (19 punti e 11 rimbalzi) e la palla persa di Mc Collum. Situazioni che favoriscono i Nuggets con il tempo che scorre. I liberi di Morris e Harrison arrotondano il punteggio con Denver che può festeggiare la vittoria di una battaglia. Ma la guerra sembra ancora lunga.

LOS ANGELES LAKERS-PHOENIX SUNS 85-115 (serie 2-3)

I Phoenix si prendono con forza il vantaggio la serie contro i campioni NBA uscenti. Pesantissimo passivo per i Lakers con il -30 finale che era lo stesso scarto di metà partita. Per L.A.è il più grande passivo accusato all’intervallo di una gara dei playoff dal 1992. Per Lebron James è il peggior deficit subito dopo 24′ in una partita di post season nella sua lunga carriera. E’ anche la prima volta che perde due partite consecutive nel primo turno di playoff. Phoenix vola sulle ali di Devin Booker alla sua terza partita di questa serie con almeno 30 punti realizzati. 13/23 dal campo per Booker che riesce a sopperire all’uscita dal campo di Chris Paul arrivata poco prima della metà del terzo quarto per un problema alla spalla destra dopo un fallo subito da Matthews.

Dopo il +8 del primo quarto (26-34) i Suns volano con un secondo quarto passato a subire appena 10 punti e terminato sul 36-66. Nella ripresa i Lakers non riescono nemmeno a iniziare la rimonta. Senza Anthony Davis non può bastare Lebron James che segna 17 dei suoi 24 punti finali nel solo terzo quarto chiuso sul 63-92. Anche nell’ultimo quarto non si cambia registro. Phoenix controlla e il vantaggio dei Suns nella serie arriva con l’85-115 finale. Per i Lakers, oltre a James, in doppia cifra soltanto Kuzma (15) e Horton-Tucker (11 e 11 rimbalzi). Per i padroni di casa ci sono 13 punti di Bridges, 16 dalla panchina di Cameron Payne e 11 di Cameron Johnson.