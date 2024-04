NBA Playoffs: Orlando abbatte ancora i Cavs, è 2-2. Prove di forza per Thunder, Celtics e Lakers

Un sabato di NBA Playoffs iniziano ad orari europei con le prime due gare, poi è continuato nella notte con le altre due.

Nella prima gli Orlando Magic hanno dominato anche gara-4 (dopo il -38 della sfida precedente), nonostante il primo tempo fosse tutto a favore dei Cavaliers. Nella ripresa, però, il tracollo degli ospiti che dal +9 di metà gara si ritrovano sotto di 18 lunghezze a fine terzo quarto con un Franz Wagner spaziale, ben coadiuvato da Isaac. Se gara-3 poteva essere una partita da dimenticare e basta, per com’è maturata questa sconfitta rischia di portarsi dietro strascichi anche nella prossima – a questo punto fondamentale – gara5 in programma in Ohio.

CLEVELAND CAVALIERS @ ORLANDO MAGIC 89-112 (SERIE 2-2)

CLE: Allen 21 (9 rimbalzi), Mitchell 18, Garland 14, E.Mobley 14

ORL: F.Wagner 34 (12 rimbalzi), Isaac 14, Fultz 12, Suggs 12, Carter jr 11

Nella seconda partita, gli Oklahoma City Thunder hanno di nuovo battuto i Pelicans per la terza volta consecutiva intravedendo così il passaggio del turno. Rispetto a G2, New Orleans è rimasta di più a contatto anche se il parziale subìto di 18-4 sul finire di secondo periodo ha dato una bella spallata alla sfida, tanto che anche nel terzo periodo NOLA non è mai rientrata in singola cifra di ritardo. Nell’ultimo quarto, poi, i Thunder hanno fatto valere la legge del più forte volando anche oltre il +20.

OKC THUNDER @ NEW ORLEANS PELICANS 106-85 (SERIE 3-0)

OKC: Gilgeous-Alexander 24, Giddey 21, J.Williams 21, Dort 12

NOLA: Ingram 19, McCollum 16, Jones 15, Murphy III 10, Nance jr 9 (13 rimbalzi)

Dopo la debacle casalinga di gara-2, i Celtics erano chiamati ad una prova di forza in questa partita per dimostrare che è stata solamente una serata storta. E così è stato. Dominio totale fin dal primo tempo, chiuso con un perentorio 63-39 in casa degli Heat (ancora privi di Butler e Rozier). Nel secondo tempo i ragazzi di coach Mazzulla controllano senza fatica e si riprendono così il fattore campo della serie.

BOSTON CELTICS @ MIAMI HEAT 104-84 (SERIE 2-1)

BOS: Tatum 22 (11 rimbalzi), Brown 22, Porzingis 18, White 16, Horford 9

MIA: Adebayo 20, Jovic 15, Herro 15, Jacquez 12

C’era bisogno di una risposta dai Lakers, trovatosi sotto 0-3 contro i campioni NBA in carica, e oggi è arrivata grazie ad uno straordinario Anthony Davis, ma con ottime percentuali anche per LeBron James, Reaves e finalmente anche Russell (dopo lo 0/7 nella precedente sfida). Dopo aver buttato vantaggi in doppia cifra in ognuna delle prime 3 gare, i Lakers volano nuovamente avanti toccando anche il +19 a metà quarto periodo. I Nuggets rientrano con Jokic e Porter jr fino al -7 con poco più di un minuto da giocare: Reaves con 4 punti filati chiude definitivamente i giochi e tiene in vita i Lakers. Lunedì notte gara-5 a Denver.

DENVER NUGGETS @ LOS ANGELES LAKERS 108-119 (SERIE 3-1)

DEN: Jokic 33 (14 rimbalzi + 14 assist), Porter jr 27 (11 rimbalzi), Murray 22, Caldwell-Pope 14, Gordon 7

LAL: James 30, Davis 25 (23 rimbalzi), Reaves 21, Russell 21, Prince 9, Hachimura 9.