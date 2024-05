NBA Playoffs: Pacers spazzati via 4-0, Celtics alle Finals

In una gara in cui entrambe le squadre non riescono mai a prendere un vantaggio in doppia cifra sull’altra, alla fine la spuntano i Celtics, che raggiungono così le NBA Finals.

Il massimo vantaggio per gli ospiti arriva dopo appena 5 minuti sul 14-6, ma prontamente i Pacers ritornano a contatto e chiudono il primo quarto sotto di sue sole lunghezze (29-27). Da qui in poi le due squadre si scambiano continuamente la testa della tenzone, fino all’ultimo periodo: a 9 minuti dal termine Indiana si porta sul +9 (85-94), i biancoverdi raggiungono i padroni di casa a quota 102, con ancora 2 minuti e 40 secondi sul tabellone. A spaiare il risultato in maniera decisiva è Derrick White, che infila la bomba del +3 finale a 45 secondi dalla sirena e rifila a Indiana la seconda e decisiva sconfitta casalinga di questi Playoffs, dopo che Nembhard sbaglia il tiro del possibile pareggio.

Oltre al danno per Indiana c’è anche la beffa di aver vinto la battaglia a rimbalzo (47-44), aver smazzato più assist (24-22) e aver tirato meglio dal campo (46% contro il 44.9% dei Celtics dal campo, e 34.5% contro il 31.8% da tre punti).

I Celtics alzano così il trofeo di campioni della Eastern Conference in attesa di sapere chi andranno a incontrare alle Finals, e Jaylen Brown è l’MVP di queste finali di Conference.

Boston Celtics @ Indiana Pacers 105-102

Celtics: Brown 29, Tatum 26 + 13 rimbalzi, Holiday 17.

Pacers: Nembhard 24 + 10 assist, Siakam 19 + 10 rimbalzi, McConnell 15.