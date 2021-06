Successo marcato e convincente per i Phoenix Suns nella seconda partita delle Semifinale della Western Conference. In Arizona vittoria senza troppi problemi per la squadra di coach Williams contro i Denver Nuggets che reggono un tempo e poi si sciolgono nella ripresa sotto i colpi di Chris Paul e compagni. E’ proprio il veterano dei Suns il migliore in campo di gara-2. 17 punti e 15 rimbalzi per CP3, statistiche che se unite allo 0 fatto registrare nella casella delle palle perse mettono la prestazione di Paul tra le migliori di sempre in una partita di playoff. 60% dal campo (6/10) con 2/2 da tre punti per l’ex Okc che ribadisce il fatto di aver recuperato in toto il fastidio alla spalla che lo aveva disturbato nel primo turno contro i Lakers.

Phoenix conduce per l’intero incontro. Alla fine di un livellato primo quarto i Suns conducono 21-25. I Nuggets faticano soprattutto in attacco non trovando facili percentuali nel tiro da tre. Addirittura il 4/22 ottenuto nel primo tempo (alla fine sarà 32.6% con il 14/43) sarà la seconda peggior percentuale da oltre l’arco nelle ultime 25 stagioni tra stagione regolare e playoff. Nonostante il dato negativo Denver è comunque in partita all’intervallo con i padroni di casa avanti 52-42. Nella ripresa Phoenix accelera e per Denver i problemi iniziano a farsi seri. Dopo 5′ di terzo quarto i Suns toccano il +19 (48-69) e il divario rimane di queste proporzioni fino alla terza sirena (67-86). Nell’ultimo scampolo di partita rimane solo una squadra in campo. A metà di ultimo periodo ecco il +31 (78-109) facile preludio alla parola fine. Il punteggio finale dice 98-123. Dopo il +17 di gara-1 ecco il più rotondo scarto di gara-2 che manda le due squadre in Nevada con chiari segnali di chi ha la Finale di Conference in mano. Sensazioni confortati anche dall’aiuto dei numeri. Le squadre che sono 2-0 in una serie al meglio delle 7 partite, che arrivano con uno scarto medio superiore ai 20 punti, hanno un record all-time di 33-3. Tuttavia una delle tre squadre poi uscite sconfitte nella serie nonostante l’ottimo inizio è stata proprio Phoenix, eliminata da Houston nella Semifinale di Conference del 1995.



Tutto il quintetto dei Suns termina in doppia cifra. Oltre a Paul vanno in doppia-doppia Booker (18 punti e 10 rimbalzi) e Ayton (15 punti e 10 rimbalzi). 16 per Bridges, 11 di Crowder. Dalla panchina 10 punti anche per Torrey Craig. La prima uscita dopo l’ufficialità del titolo di MVP di Nikola Jokic termina con 24 punti (9/17 dal campo con 1/3 da tre) e 13 rimbalzi, con il serbo unico dei Nuggets a provarci. Unico altro elemento del quintetto in doppia cifra è Michael Porter Jr con 11 punti ma impreciso da tre (2/9). Nel finale arrivano oltre quota 10 i “panchinari” Millsap e Barton. Non può certo bastare contro la solidità di questi Suns.