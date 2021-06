Altro step in due serie delle semifinali di Conference nei playoff NBA. Ad Est i Philadelphia 76ers si riprendono l’inerzia della sfida contro gli Atlanta Hawks. Vittoria in trasferta e la #1 della Eastern va in vantaggio 2-1. A Ovest c’è chi sembra aver già prenotato un posto nella finale. I Phoenix Suns danno ancora una prova di forza e vincono anche gara-3 sul campo dei Denver Nuggets.

PHILADELPHIA 76ERS-ATLANTA HAWKS 127-111 (serie 2-1)

Philadelphia va in vantaggio per la prima volta nella semifinale contro Atlanta. Alla State Farm Arena dominio dei Sixers che sprigionano in campo la loro forza e maggiore profondità di organico. Dopo un primo tempo di gestione la squadra di Rivers allunga nella seconda metà arrivando al +20 sul finire del terzo quarto. rendendo la parte finale di gara poco meno di una formalità visto che i padroni di casa non sono mai riusciti a tornare in scia dell’avversario. Per Philadelphia c’è Joel Embiid che fa registrare la sua 5a partita con più di 25 punti realizzati in questi playoff. Il camerunense chiude con 27 punti ed è il simbolo della forza della sua squadra aggiungendo 9 rimbalzi e 8 assist. Tobias Harris porta 22 punti (10/16 dal campo), Ben Simmons chiude a 18 (7/11 al tiro), 12 per Seth Curry. Ottimo anche l’apporto della panchina, specie nel primo tempo dove le riserve di Phila segnano 30 punti, il massimo nella 1a metà di gara in una partita dei playoff degli ultimi 25 anni. Alla fine Furkan Korkmaz termina gara-3 con 14 punti (3/6 da tre) mentre Dwight Howard contribuisce al successo con 12 punti (4/5 al tiro). Con i 127 punti realizzati, i Sixers diventano la 5a squadra a segnare almeno 120 punti in 6 delle prime 8 partite di un playoff nella storia della NBA. Tre delle altre 4 squadre che hanno fatto registrare questo dato statistico sono riuscite poi a vincere il titolo. Per Atlanta c’è Trae Young e poco più. 28 punti e 8 assist che portano il leader degli Hawks a quota 202 punti e 70 assist in questi playoff. Young diventa così il 1°giocatore con almeno 200 punti e 70 assist nelle sue prime 7 partite di playoff in carriera nella storia della NBA. Josh Collins torna ai livelli di gara-1 (23) ma non basta, 19 punti per Bogdanovic, 17 per Danilo Gallinari con 0/4 da tre e complessivamente 4/9 dal campo.

PHOENIX SUNS-DENVER NUGGETS 116-102 (serie 3-0)

I Phoenix Suns sbancano in gara-3 la Ball Arena di Denver e strappano una prima ipoteca sulla qualificazione alla Finale della Western Conference. Prova di forza della squadra di coach Monty Williams che manda tutto il quintetto iniziale in doppia cifra controllando la gara con autorevolezza per tutti i 48′. Ai Denver non può essere sufficiente un Nikola Jokic con tripla doppia. L’MVP recita nel deserto mancando l’apporto fondamentale dei compagni di squadra. I Suns guidano al termine del primo quarto 37-27, Denver reagisce nel 2°periodo e accorcia all’intervallo sul 59-55. Il -4 illude i 18277 tifosi della Ball Arena, perchè a inizio di terzo quarto Phoenix riparte raggiungendo il 90-76 della terza mini-pausa. A inizio di ultimo quarto i Suns toccano il +20 (96-76) e Denver è costretto ormai ad arrendersi. 116-102 il punteggio finale di gara-3 di una serie che sembra ormai aver preso la strada dell’Arizona. Per Phoenix Devin Booker termina con 28 punti (11/23 al tiro), Chris Paul continua i suoi ottimi playoff con 27 punti, 6 rimbalzi e 8 assist. Non può certo mancare la doppia-doppia di Deandre Ayton (10 e 15), come la sostanza di Crowder (14) e Bridges (11). Jokic festeggia il premio da MVP con 32 punti, 20 rimbalzi e 10 assist, unendosi così a Wilt Chamberlain e Kareem Abdul Jabbar come unici giocatori con 30-20-10 in una partita di playoff di tutti i tempi. Numeri da leggenda ma che non portano la vittoria. Dalla panchina Monte Morris e Will Barton portano 21 e 14 punti, l’unico altro elemento del quintetto di Malone in doppia cifra è Michael Porter Jr. che chiude a 15 punti.



