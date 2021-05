Portland deve sfruttare il fattore casa per trovare il punto del 2-2 e tenere in perfetto equilibrio la serie contro Denver. I Trail Blazers hanno conquistato gara 1 in trasferta ma hanno perso le successive due, con la necessità di vincere gara 4 per volare in Colorado senza la pressione del Win or Go Home. La squadra di Stotts fa decisamente il suo e domina per 48 minuti la partita sul parquet amico, con Powell protagonista e la tripla doppia sfiorata da Damian Lillard. Nuggets non pervenuti.

PORTLAND TRAIL BLAZERS 95 – 115 DENVER NUGGETS (32-24; 57-47; 93-66)

I Trail Blazers partono forti e mettono subito un break da 6-0 con Powell protagonista. Denver apre lo score con la tripla di Austin Rivers, rimanendo sempre comunque indietro nel punteggio ma a contatto fino al 5’ con il canestro del -1 firmato Porter Jr. Il primo vero allungo dei padroni di casa si apre con il canestro di Nurkic e si chiude con McCollum che mette il +10 al minuto numero otto. Jokic e soprattutto Morris mettono una pezza nel finale di primo quarto con il serbo che risponde a Nurkic per il 32-24 dopo il primo quarto di gioco. Il secondo quarto inizia con un assolo di JaMychal Green che realizza nove punti in quattro minuti e mezzo e impatta il match a quota 36. Portland si rimette a macinare punti a metà secondo periodo con Covington e Nurkic a cui fa seguito la bomba dall’arco di Powell per il +7 al 21′. Tanti viaggi in lunetta alla fine del primo tempo e squadre che tornano negli spogliatoi sul 47-57.

Al rientro dalla pausa lunga i Trail Blazers sono un fiume in piena e in due minuti piazzano un break da 12-2, mettendo venti punti di distacco con Norman Powell protagonista anche in questo terzo quarto. I Nuggets non trovano praticamente mai la via del canestro e nella seconda metà del periodo la squadra di casa dilaga e vola fino al +30 con Carmelo Anthony, 58-88. Denver segna dalla lunetta e null’altro, solo 19 punti realizzati nel terzo periodo e Portland con il pilota automatico. Gli ospiti capiscono che è meglio pensare a gara 5, entrano le riserve, Cancar mette a segno tre canestri e Denver riesce a ridurre il gap risalendo fino al -18 con il canestro di Howard. La gara si chiude con il canestro di Derrick Jones, il finale recita 95-115 per i Trail Blazers. La serie va sul 2-2 e si sposta in Colorado con Denver chiamata a cancellare la brutta prestazione odierna. 29 punti per Norman Powell, top scorer del match.

Tabellino

Trail Blazers: Covington 9, Powell 29, Nurkic 17, Lillard 10, McCollum 21, Anthony 12, Hollis-Jefferson 2, Leaf 4, Blevins 2, Jones Jr. 2, Little 2, Kanter, Simons 5, Elleby, Giles III

Nuggets: Gordon 6, Porter Jr. 3, Jokic 16, Campazzo 12, Rivers 8, Millsap 9, Green 11, Nnaji, Cancar 6, McGee, Morris 12, Howars 9, Harrison 3, Bol