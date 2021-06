Il venerdi sera dei Playoffs NBA determina l’accoppiamento nella Finale della Western Conference. I Los Angeles Clippers con una storica rimonta che entra di diritto negli almanacchi della lega, eliminano dalla corsa la numero uno del tabellone a Ovest. Utah Jazz sconfitti e L.A. che accede per la prima volta nella sua storia alla Finale dove ad attenderli ci sono i Phoenix Suns. Tutto da decidere invece a Est dove per la prima volta dal 2001 entrambe le semifinali di conference vanno alla settima e decisiva partita. Philadelphia spalle al muro vince sul campo degli Atlanta Hawks riportando tutto alla partita senza domani in programma domenica.

PHILADELPHIA 76ERS-ATLANTA HAWKS 104-99 (Serie 3-3)

Rimane in vita Philadelphia che con una gara intensa, nel finale con il profumo di vera battaglia, porta gli Atlanta Hawks a gara-7 nella Semifinale della Eastern Conference. A guidare i Sixers c’è il tiro da fuori di Seth Curry (24 punti con 6/9 da tre) e la precisa serata di Tobias Harris (24 anche per lui con 9/20 dal campo e 2/3 dalla lunga distanza). Embiid non si tira certo indietro quando c’è da lottare e confeziona una doppia-doppia con 22 punti e 13 rimbalzi. La sorpresa della serata per coach Collins è Tyrese Maxey che chiude gara-6 con il suo career high nei playoff (16 punti e 7 rimbalzi).

Atlanta tiene il vantaggio nel primo tempo sospinta dal solito super Trae Young (34 punti, 13/30 dal campo e 5/10 da tre) che ispira gli Hawks avanti 29-22 alla fine del primo quarto e 51-47 all’intervallo dopo essere andati avanti anche di 10 punti. Nel secondo tempo Phila alza la temperatura. Embiid aumenta i colpi della sua intensità sotto canestro, finendo anche muso a muso con Collins. Il sorpasso dei Sixers arriva con la tripla di Curry a metà del terzo quarto chiuso sul 76-80 dagli ospiti. Nel quarto periodo Atlanta perde Bogdanovic per un problema a un ginocchio, ci sono ottime cose per Danilo Gallinari (16 punti, 5/10 al tiro, 2/5 da tre) e Huerter (17 punti e 11 rimbalzi) con Philadelphia che avrà a suo carico ben 20 tiri liberi nel quarto conclusivo (il massimo in un periodo di una partita dei playoff negli ultimi 25 anni). Saranno proprio i liberi a sancire la vittoria dei Sixers che nel finale hanno un glaciale Harris dalla lunetta. 4 suoi liberi certificano la vittoria per il 104-99 finale che manda0 tutti a gara-7 in programma nella notte tra domenica e lunedi al Wells Fargo Center di Philadelphia.

UTAH JAZZ-LOS ANGELES CLIPPERS 119-131 (i Clippers vincono la serie 4-2)

Allo Staples Center viene scritta una nuova pagina della recente storia dei playoffs NBA, sicuramente la più importante per i Los Angeles Clippers che centrano per la prima volta la Finale della Western Conference ottenuta coronando una rimonta che sa dell’incredibile contro gli Utah Jazz. I Clippers sono stati capaci di recuperare dal -25 di passivo avuto a inizio del 3°quarto, chiudendo l’intero secondo tempo con un mortifero 81-47 che ha steso i Jazz mandandoli k.o. senza diritto di repliche. E’ la più grande rimonta in una gara dei playoff negli ultimi 25 anni. Nessuno era riuscito a riemergere da uno scarto maggiore di 20 punti in una partita che valeva la vittoria nella serie. Una gara completamente cambiata dopo l’intervallo con Utah, dominante nei primi 24′, che si è fatta sovrastare dalla determinazione e voglia dei Clippers. Nel ruolo di protagonista c’è forse l’uomo che meno ti aspetti. Colui che è in campo perchè la star della squadra è ai box. Con Kawhi Leonard ancora fuori, i Clippers sono sospinti da un fantastico Terance Mann che chiude la sua partita con 37 punti e un incredibile 7/10 da tre punti. 20 punti segnati nel solo terzo quarto, recordo nei playoff per i Clippers. Con il classe ’96 al suo secondo anno in NBA, c’è poi il contributo di Paul George (28, 10/24 al tiro, 2/5 da tre). Molto bene anche Reggie Jackson, tra i protagonisti del fantastico secondo tempo dei Clippers. Alla fine per lui 27 punti (10/16 al tiro) e 10 assist. Batum mette il suo bel mattoncino (16 punti) così come Beverly, 12 punti e 3/4 da tre punti partendo dalla panchina. I Jazz hanno 37 punti di Donovan Mitchell (12/27 al tiro, 7/15 da tre) ma non può bastare. Doppia-doppia per O’Neale (21 e 10) Bogdanovic fermo a 14, consueto ventello (21) di Clarkson dalla panchina. Ma il crollo di Utah nella ripresa non va ricercato certo nelle statistiche.

Gli ospiti sono partiti fortissimo, Mitchell ne mette 16 nei primi 12′, e nel secondo quarto mettono alle corde i Clippers. 33-19 il parziale del 2°quarto per il 72-50 dell’intervallo. Sembra davvero esserci solo una squadra in campo e a Salt Lake City c’è già chi imbandisce il tavolo per gara-7. In apertura di terzo quarto ecco quel +25 (75-50 con tripla di Mitchell) che è il punto più alto dei Jazz da dove inizia la vertiginosa discesa. Mann e Jackson ispirano i Clippers che recuperano repentinamente fino al 90-88 a 2′ della terza sirena che suona con il 94-91 per Utah. Ma si capisce che la musica è cambiata. Beverly e Paul George da tre punti firmano in apertura di quarto periodo il sorpasso (99-102). I Clippers spiegano le vele. Un paio di triple di Bogdanovic consegna fiducia a Utah (106-107) ma un parziale di 9-0 la spegne immediatamente. George e Mann confezionano il 106-116 a metà di ultimo capitolo di gara. C’è un nuovo sussulto per i Jazz che tornano a -4 (114-118) prima però di rimettere la testa sott’acqua. Jackson e Beverly sono i killer della squadra di coach Snyder che con la tripla del 118-128 ammaina ogni velleità. Festa incredibile allo Staples Center per il 119-131 con cui i Clippers mandano a casa i Jazz centrando la loro storica prima volta. Il primo atto della Finale della Western Conference tra L.A. e Phoenix è in programma già domenica sera alla Phoenix Suns Arena.