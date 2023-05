NBA Playoffs: riscossa Golden State Warriors! Klay Thompson abbatte i Lakers, 1-1 nella serie

I Golden State Warriors si rialzano dopo il KO in gara 1 e impattano la semifinale di Conference degli NBA Playoffs contro i Los Angeles Lakers. Reazione di grande orgoglio quella dei Warriors, trascinati da un immenso Klay Thompson che segna 8 triple e “bombarda” letteralmente la difesa di L.A. Il break decisivo per i campioni NBA in carica arriva nel secondo e terzo quarto dove segnano 84 punti e si creano il vantaggio necessario per assicurarsi la partita. Tripla doppia sfiorata per Draymond Green, autore di una super partita soprattutto in difesa. Anthony Davis non replica la magnifica gara 1 per dei Lakers che tirano molto male dal campo e soffrono parecchio a rimbalzo. Ora la serie si trasferisce a Los Angeles con Lakers e Warriors in perfetta parità sul 1-1.

LOS ANGELES LAKERS @ GOLDEN STATE WARRIORS 100-127 (33-26, 23-41, 24-43, 20-17) Serie sul 1-1.

MVP BasketInside: K.Thompson

LAKERS: Davis 11, Vanderbilt 6, James 23, Russell 10, Reaves 7, Hachimura 21, Gabriel, Brown Jr, Thompson 5, Schroder 4, Beasley 2, Walker 9, Harrison, Christie 2.

WARRIORS: D.Green 11, J.Green 15, Wiggins 11, Curry 20, Thompson 30, Kuminga 3, Looney 6, Lamb, Payton 7, DiVincenzo 8, Poole 6, Moody 10.