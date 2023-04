NBA Playoffs: Sacramento strappa gara 7, Lakers a valanga verso la semifinale di Conference

Sacramento Kings @ Golden State Warriors 118-99

Difesa aggressiva e contropiede, così i Kings hanno battuto i Warriors a casa loro strappando l’anelata gara 7 a Sacramento.

Sul 32 pari con 15 minuti giocati, gli ospiti hanno infilato un 17-6 di parziale da cui non si sono più guardati indietro, tenendo i campioni in carica ad almeno due possessi di distanza fino al +19 finale. La panchina dei Kings ha stracciato quella dei Warriors per 52-21, grazie soprattutto ai 28 di un ispirato Monk, miglior marcatore dei suoi.

Kings: Monk 28, Fox 26+11 assist, Murray 15+12 rimbalzi.

Warriors: Curry 29, Thompson 22, Wiggins 13.

Memphis Grizzlies @ Los Angeles Lakers 85-125

Un dominio costante dei padroni di casa, che vincono ogni singolo periodo della gara tenendo gli avversari sotto ai 90 punti e regalandosi le semifinali di Conference.

I gialloviola chiudono il primo quarto con un parziale di 10-0 che regala loro il 31-20, via via il divario tra le due squadre si allarga sempre più, chiudendo i conti con un rotondo +40 per i Lakers. Difesa asfissiante a dir poco dei californiani, che strozza Memphis tenendola al 30.2% dal campo e il 31.6% da oltre l’arco; solo 10 punti con 3/16 al tiro per Morant.

Grizzlies: Aldama 16, Bane 15, Jackson Jr. 14.

Lakers: Russell 31, James 22, Davis 16+14 rimbalzi.