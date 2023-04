NBA Playoffs: Sixers avanti 3-0, i Warriors accorciano, Suns vincenti a L.A.

I Philadelphia 76ers allungano sui Brooklyn Nets vincendo anche la prima partita del Barclays Center, i Golden State con le spalle quasi al muro non steccano la prima in casa contro i Kings e i Phoenix Suns si prendono il vantaggio nella serie andando a violare il parquet dei Los Angeles Clippers. E’ successo questo nella notte di playoff NBA che stanno avanzando all’interno delle serie del primo turno.

PHILADELPHIA 76ERS-BROOKLYN NETS 102-97 (32-28, 26-19, 18-35, 26-15) – SERIE 3-0

I Sixers vanno sul 3-0 nella serie con i Nets vincendo grazie a una bella reazione nell’ultimo quarto arrivata senza Harden espulso sul finale del terzo periodo per un fallo su Royce O’Neale. Decisiva una tripla di Tyrese Maxey a 43″ dalla fine e la successiva giocata difensiva di Joel Embiid che stoppa Claxton a 12″ dal termine sul +2 per Phila. La squadra di Doc Rivers conduce nel primo tempo (32-28 al 12′, 57-47 a metà partita) e poi subisce un colpo dai Nets che producono uno strappo violento nel terzo quarto. 18-35 di parziale e Brooklyn avanti. Il vantaggio dei locali si mantiene per tutto l’ultimo segmento di gara fino all’epilogo con Maxey ed Embiid protagonisti. 25 punti per Tyrese Maxey con 10/17 dal campo e 5/8 da tre punti. L’ex Kentucky diventa il giocatore nella storia dei Sixers con il maggior numero di partite (5) con cinque triple realizzate in una gara dei playoff superando JJ Redick e Seth Curry (4). 14 punti e 10 rimbalzi per Joel Embiid, 21 di James Harden che chiude la partita senza aver giocato il quarto conclusivo. I Nets vanno sotto 0-3 nella serie con 26 punti di Mikal Bridges, 20 e 7 assist di Spencer Dinwiddie.

Gara-4 in calendario sabato ancora al Barclays Center (ore 19.00 italiane).

SACRAMENTO KINGS-GOLDEN STATE WARRIORS 97-114 (20-29, 21-24, 31-31, 25-30) – SERIE 2-1

Reduce da una doppia sconfitta in una serie playoff per la prima volta dalle Finals 2019, i Golden State Warriors reagiscono e accorciano le distanze nei confronti dei galvanizzati Sacramento Kings. I campioni NBA uscenti non si lasciano irretire dalla squadra del neo coach of the year, Mike Brown, e conducono la partita con autorità. Dopo un primo tempo chiuso avanti 51-43, i Warriors resistono a un buon inizio di ripresa dei Kings e poi piazzano il colpo finale nell’ultimo quarto. 36 punti, 6/12 da tre, 12/25 dal campo, per Steph Curry, ferito dopo essere stato per la prima volta sotto 0-2 in una serie playoff in carriera. Curry con questa prestazione supera Scottie Pippen e Dirk Nowitzki ed è al 16° posto tra i migliori marcatori di sempre nei playoff. Wiggins ne aggiunge 20 (3/6 da tre), 16 per Jordan Poole (ma 1/7 da tre) e 13 di Klay Thompson. 20 rimbalzi (9 offensivi) e 9 assist per Kevon Looney. Dalla panchina ci sono 13 punti anche per Moses Moody e l’ottimo apporto di Di Vincenzo (6 punti, 8 rimbalzi, 8 assist e 4 recuperi). Per Sacramento 26 di Fox (9/22 al tiro), 15 e 16 rimbalzi per Sabonis, 17 del sempre solido Harrison Barnes, 13 di Kevin Huerter nei Kings che hanno poco impatto dalla panchina.

Gara-4 al Chase Center domenica (21.30 italiane).

PHOENIX SUNS-LOS ANGELES CLIPPERS 129-124 ( 27-27, 27-24, 40-34, 35-39) – SERIE 2-1

I Phoenix Suns si prendono per la prima volta il vantaggio nella serie con i Clippers conducono 2-1 dopo il primo game giocato allo Staples Center. Gara combattuta e vinta dai Suns che sfruttano la pesante assenza di Leonard e la spuntano nonostante le migliori percentuali al tiro di Tyrone Lue. Parità nel primo quarto e Phoenix avanti di un inerzia all’intervallo (54-51). I Suns tengono il vantaggio nel terzo quarto conducendo 94-85 all’ultima pausa e sono capaci di resistere ai padroni di casa che non mollano ma non riescono a produrre il colpo di reni necessario per prendersi la partita e il vantaggio nella serie. Tutto il quintetto dei Suns finisce in doppia cifra con un maestoso Devin Booker da 45 punti (18/29 dal campo, 3/7 da tre) 7 rimbalzi e 3 assist. Per Booker arriva così la 5a partita da 40 punti nei playoff, eguagliando Charles Barkley nella storia della franchigia dell’Arizona. Booker vince così anche la sfida a distanza con Norman Powell che si erge a leader dei Clippers con 42 punti (7/12 da tre) 5 rimbalzi e 3 assist. Powell va a iscriversi al ristretto club di giocatori dei Clippers con 40 punti in una gara dei playoff unendosi a Bob McAdoo, Kawhi Leonard, Paul George ed Elton Brand. Nei Suns ci sono anche 28 punti di Durant, 15 di Tyler Craig, 12 punti e 11 rimbalzi di Ayton, 11 di Chris Paul. Poco importano i 18 punti dalla panchina. Per L.A., oltre a un super Powell, ci sono i 30 punti e 11 rimbalzi di Russell Westbrook (praticamente in parità il suo duello con KD), e i 20 punti uscendo dalla panchina di Bo Hyland.

GARA-4 si gioca sabato allo Staples Center (ore 21.30 italiane)