NBA Playoffs: Sixers e Nuggets di forza e avanti 3-2 contro Celtics e Suns

Denver Nuggets e Philadelphia 76ers piazzano il colpo del rispettivo 3-2 e sono ad un passo dalle finali di Conference. Le due gare-5 sono quasi in fotocopia per il loro andamento. Dominio degli uomini di Michael Malone in una serie che ha sempre rispettato finora il fattore campo. Gara-4 è un wire to wire per Denver che si mette a condurre sin dall’inizio e saprà tenere in mano la partita con autorità fino alla fine. C’è ancora un dominante Nikola Jokic che mette nel box score la sua “solita” tripla doppia ed è ben supportato dai vari Murray, Porter Jr., Gordon e da un grande Bruce Brown dalla panchina. Gara perfetta anche per Philadelphia che ammutolisce il TD Garden di Boston con Joel Embiid che segna per la terza volta consecutiva più di 30 punti, James Harden è produttivo ma meno incisivo di gara-4 perchè c’è anche un Tyrese Maxey da 30 punti con il 50% da tre punti.

PHILADELPHIA 76ERS-BOSTON CELTICS 115-103 (33-26, 25-23, 30-23, 27-31) – SERIE 3-2

Doc Rivers sapeva che per poter vincere a Boston, e portarsi per la prima volta in vantaggio nella serie con i Celtics, bisognava avere di più rispetto alla pur ottima gara-4. Quel gap Philadelphia lo trova in Tyrese Maxey che segna 30 punti con un 6/12 da tre (e 7 rimbalzi) che contribuisce al netto successo di Philadelphia. Il trentello di Maxey aggiunto ai 33 punti di Embiid (7 rimbalzi e 4 stoppate) e a un James Harden da 17 punti (4/8 dal campo) 10 assist, 8 rimbalzi permettono ai 76ers di condurre con destrezza il match contro Boston che fatica al tiro e manca dell’apporto di qualche uomo fondamentale. Jason Tatum chiude a 36 e 10 rimbalzi ma sbaglia 14 tiri consecutivi nel primo quarto, Brown ne aggiunge 24 ma tolgono delle certezze dell’intera stagione a Boston. In Celtics infatti con i “Jays” a quota 60 punti hanno avuto un record di 37-8 in regular season (82.2%) e sono ora 5-4 (55.5%) nei playoffs. Al Horford chiude a zero punti (0/7 al tiro) con il solo Marcus Smart altro giocatore a finire in doppia cifra (14).

Phila conduce sin dall’inizio e Boston insegue con fatica per il 26-33 del primo quarto. In apertura del secondo periodo Phila va sul +15 (42-27), dopo 6′ Boston ha un sussulto e riduce fino al 39-44 ma Harris ed Embiid contribuiscono al nuovo allungo degli ospiti che vanno sul 55-41 prima del 58-49 dell’intervallo. Nel terzo quarto c’è il totale controllo delle operazioni dei Sixers che sono 71-57 alla metà e sul +16 al suono della terza sirena (88-72). Boston annaspa. La tripla di Embiid manda in orbita Philadelphia con il 98-81. La partita perde di significato, le panchine si svuotano così come le gradinate del TD Garden. Finale 115-103. Adesso si torna al Wells Fargo Center con i Celtics con le spalle al muro e i Sixers ad un passo dalla loro Finale di Conference che manca dal 2001.

GARA-6 in programma nella notte tra giovedi e venerdi a Philadelphia (ore 1.30 italiane)

PHOENIX SUNS-DENVER NUGGETS 102-118 (24-35, 25-17, 25-29, 28-27) SERIE 2-3

Denver domina gara-5 e si mette a una vittoria dalla Finale della Western Conference. La squadra di coach Malone fa davvero la voce grossa nella quarta sfida contro Phoenix che è sembrato troppo arrendevole e soprattutto privo di alternative. A parte un momento nella parte finale del secondo quarto, dove i Suns con il solito Booker sono riusciti a raggiungere gli avversari e a portarsi in parità a quota 49, la contesa è stata sempre nelle mani dei Nuggets trascinati dal solito monumentale Nikola Jokic pronto ormai a scrivere pagine di storia della NBA. 29 punti, 13 rimbalzi e 12 assist per l’asso serbo in gara-5. Jokic è così il secondo giocatore all time con 300 punti, 100 rimbalzi e 75 assist nelle prime 10 partite di un playoff, raggiungendo Oscar Robertson che fece lo stesso nel lontano 1963. Ma Denver che vince ha anche 19 punti sia da Michael Porter Jr (5/8 da tre) che da Jamal Murray. Ci sono 10 punti per Aaron Gordon e un grande apporto dalla panchina di Bruce Brown capace di chiudere con 25 punti (7/11 dal campo, 2/4 da tre e 5 rimbalzi). Per i Suns, Devin Booker segna 28 punti e raggiunge quota 359 in questi playoffs. Solo Michael Jordan nel 1990 ne ha saputi segnare di più (396) nelle prime 10 partite di una postseason. 26 punti e 11 rimbalzi per Kevin Durant e poi nulla più per Phoenix che nel secondo tempo non saprà più riemergere da uno svantaggio assestato sui 20 punti di media. Finale con rotazioni allungate e si pensa alla sesta sfida dopo il 102-118 che illumina le volte della Ball Arena.

GARA-6 in programma nella notte tra giovedi e venerdi a Phoenix (ore 4.00 italiane)