NBA Playoffs: sussulto Celtics, è 3-1 per i Miami Heat

Boston Celtics @ Miami Heat 116-99 (23-29, 2727, 38-23, 28-20)

I Boston Celtics evitano lo sweep vincendo gara 4 in rimonta a Miami.

Sul 52-61 per i padroni di casa (e fin qui, della serie), Boston mette il tappo al canestro avversario e lascia gli Heat senza punti per 4 minuti, portandosi sul 70-61. Da qui in poi, Miami non tornerà mai sotto i due possessi di distanza dai Celtics, che strappano la prima W che vale il 3-1.

Emblematiche le parole di coach Spoelstra dopo la gara: “Ci hanno messo sotto stasera, bisogna dargliene credito. Non c’è dubbio, nessuna discussione, non ci facciamo nessuna domanda: hanno meritato di vincere. Dobbiamo serrare di nuovo i ranghi e prepararci per una grande opportunità a Boston.”

Tatum ha superato Paul Pierce con la tripla numero 220 nei Playoffs con la maglia dei Celtics, mentre Vincent è stato costretto a lasciare il campo a inizio quarto quarto dopo essersi girato la caviglia sinistra.

Celtics: Tatum 33+11 rimbalzi, Brown 17, White 16.

Heat: Butler 29, Vincent 17, Martin 16.