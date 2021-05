Continua il primo turno di NBA Playoffs, con il primo verdetto: Miami eliminata 4-0 da Milwaukee, che ora attende la vincente di Brooklyn-Boston (serie 2-1). Portland si dimostra osso duro e batte agevolmente Denver impattando la serie dopo gara-4 (qui il recap completo).

Milwaukee Bucks @ Miami Heat 120-103 (serie chiusa 4-0)

Due partite in una. Il primo tempo equilibrato vede le due squadre battagliarsi ad armi pari, il secondo vede una sola squadra in campo. Per far capire il dominio, i Bucks vincono la ripresa 63-39 e chiudono la serie con un netto 4-0 (il primo per Iguodala in 33 serie Playoffs giocate in carriera). Triple doppie per Jimmy Butler (12+10+10) e Giannis Antetokounmpo (20+12+15), alla prima in carriera nella postseason, grandi prove anche per Lopez (25+8) e Forbes (22 in 7 triple) da una parte e Bam Adebayo dall’altra (20+14+4).

Philadelphia 76ers @ Washington Wizards 132-103 (serie 3-0)

I Sixers passeggiano anche nella capitale e ormai si apprestano a chiudere la serie. Embiid ne fa 36, massimo personale ai Playoffs, in soli 28′ e poi si riposa l’ultimo quarto, lasciando spazio alle seconde linee. Con Philadelphia che tira quasi il 60% dal campo e oltre il 51% dall’arco le possibilità per gli Wizards sono nulle e infatti termina su un comodo +29. I Sixers guidano una serie 3-0 per la prima volta dopo 36 anni. Tripla doppia 26+12+10 per Westbrook che raggiunge Kidd al terzo posto per triple doppie nei Playoffs, 25 per Beal. Bene anche Tobias Harris con 20+13+5.

Utah Jazz @ Memphis Grizzlies 121-111 (serie 2-1)

La squadra con il miglior record NBA si sposta in Tennessee e riesce a riprendersi il fattore campo della serie non senza difficoltà. Serve infatti un parziale di 12-0 nel finale di quarto periodo per avere la meglio dei Grizzlies: decisivi Donovan Mitchell, autore di 20 dei suoi 29 punti nella ripresa, e dell’ex Mike Conley, che ha chiuso con 27 e 7 triple entrambi record in carriera.

Memphis parte forte, poi Utah prende in mano le redini del match e guida senza mai riuscire ad allungare. Nell’ultimo quarto i Grizzlies recuperano e sorpassano i Jazz fino al +4 con poco più di 4′ sul cronometro. Alla fine ecco il parziale esterno con Mitchell sugli scudi: Utah torna avanti ma riuscirà a vincere anche gara-4 in programma domani notte?