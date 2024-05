NBA Playoffs: Tatum e Brown portano Boston al match point, OKC pareggia con Dallas

Un altro passo avanti verso i verdetti delle semifinali di Conference nei Playoffs NBA. A Est gara-4 è ancora dei Boston Celtics che vincono nuovamente al Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland (davanti a Lebron James sul parterre) portandosi sul 3-1 nella serie contro i Cavs. Nella serie della Western Conference. Vincono in trasferta anche gli Oklahoma City Thunder che rimettono le cose a posto nella serie contro i Dallas Mavericks. 2-2 e adesso si ritorna a OKC.

BOSTON CELTICS – CLEVELAND CAVALIERS 109-102 (37-30, 25-27, 26-21, 21-24) SERIE 3-1

I Cleveland Cavs si presentano al 4°capitolo della serie contro i Celtics privi di Donovan Mitchell vittima di uno stiramento al polpaccio sinistro che lo tiene in dubbio anche per gara-5. E viene così allungata la serie negativa dei Cavs nei playoff senza “Spida” dove non vincono dalla Finale della Eastern Conference del 2018 proprio contro Boston. Non è certo una novità per coach Bickerstaff che ha dovuto convivere per tutta la stagione con una lista infortunati affollata e affrontare questi playoff già senza Jarrett Allen, semplicemente il suo miglior rimbalzista. Tuttavia i Cavs hanno dato del filo da torcere a Boston che ha probabilmente tolto il piede dall’acceleratore nel momento sbagliato. I Celtics sono guidati da un Jason Tatum da 33 punti, 11 rimbalzi e 5 assist. Per la terza volta consecutiva è lui il leader di Boston che è 4-0 fuori casa in questi playoff. Il resto lo fa Jaylen Brown che chiude con 27 punti, 8 rimbalzi e 2/3 da tre punti. Sostanza da Jrue Holiday, alla sua seconda gara consecutiva da 15-5-5 con 16 punti, 7 rimbalzi, 5 assist e 3 recuperi. Eppure nel finale di partita i Cavs hanno messo paura alla squadra di Joe Mazzulla. Dal +15 arriva il break di 10-2 per i padroni di casa che si portano a contatto sul 102-97. Max Strus sbaglia forse la tripla più importante della sua ottima partita (15 punti, 7 rimbalzi, 7 assist e 3 bombe) e dall’altra parte non fa la stessa cosa Brown quando mancano 1’08” alla fine. Alla fine vince Boston 109-102 è fa discutere l’evidente differenza nei tiri liberi assegnati: 24 per i Celtics, 7 per Cleveland con Darius Garland che nel dopo partita definisce con un laconico “è ‘ridicolo” questo dato con i Cavs che tirano di squadra meno liberi rispetto ai soli Brown e Tatum (9 a testa). Per Cleveland 30 punti di Garland, bene Max Strus, 19 di LeVert e 13 di Evan Mobley ma non basta per pareggiare la serie con i Celtics che ora hanno la possibilità di chiudere i conti in gara-5 sul loro campo.

OKLAHOMA CITY THUNDER – DALLAS MAVERICKS 100-96 (20-30, 23-24, 22-15, 35-27) SERIE 2-2

Shai Gilgeous-Alexander sceglie la serata adatta per registrare il suo record in carriera nei playoff. 34 punti (con 8 rimbalzi, 5 assist, 2 recuperi e 2 stoppate) per il canadese che guida i suoi Thunder al successo in casa dei Dallas Mavs riportando in parità la serie di semifinale della Western Conference. OKC recupera dal -14 riuscendo ad arrivare in parità a -4′ dalla fine (86-86) e portandosi avanti con le triple di Dort e Holmgren fino al 96-91 con 1’07” da giocare. Jones riduce le distanze con i Thunder che sbagliano il primo match point. 96-94 e mancano 10″ quando Doncic sbaglia il primo dei due tiri liberi a disposizione e segna il secondo (96-95). Holmgren è invece perfetto dalla lunetta per il +3 OKC (98-95). Altro errore a cronometro fermo per Dallas che stavolta con Washington fa 1/2 per il 98-96 con soli 3″ rimasti sul cronometro. Altro fallo e altro giro in lunetta per i Thunder che firmano la vittoria con il 2/2 di Gilgeous-Alexander indiscusso dominatore di gara-4.

La percentuale dei tiri liberi sembra essere il dato che fa la differenza nella bellissima partita dell’American Airlines Center di Dallas. Stride quel 12/23 per i Mavs con Doncic che ne fallisce 7. Lo sloveno chiude il match con una tripla doppia (18, 12 rimbalzi e 10 assist) ma continuano le sue percentuali al di sotto della sufficienza nella serie (39% da due, 31% da tre e 67.9% ai liberi) così come sono troppe le 7 palle perse che sono maggiori dei canestri realizzati dal campo (6). Oltre a Shai i Thunder hanno un decisivo Jalen Williams (14 punti, 9 rimbalzi, 6 assist e 4 recuperi) così come Chet Holmgren che realizza 18 punti raccoglie 9 rimbalzi tira con un 6/9 dal campo e distribuisce 4 stoppate portando a 23 il numero totale nei suoi playoff (il massimo per un rookie dai tempi di Serge Ibaka). Nei Mavs 21 e 12 rimbalzi di PJ Washington, 17 di Derrick Jones e solo 9 punti di Kyrie Irving che tira 4/11 dal campo in 40′ di impiego.