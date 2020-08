NBA Recap Inside. Anche Miami avanti 3-0. Bucks e Lakers in vantaggio. Accorcia Okc

Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers si prendono per la prima volta il vantaggio nella serie. A Est Miami arriva al 3-0 contro Indiana, a Ovest Oklahoma City mostra segnali di vita e accorcia le distanze nei confronti dei Rockets, dominatori delle prime due partite.

Non c’è partita tra Bucks e Magic. Dominio sin dall’inizio per Milwaukee tocca anche il +34 a metà del terzo quarto dando la netta impressione che la sconfitta in gara-1 sia stato un classico passaggio a vuoto. Giannis Antetokounmpo realizza 35 punti (con 11 rimbalzi e 7 assist), a Orlando non possono bastare i 24 di DJ Augustin e il solido apporto di Vucevic. Nel corso del secondo quarto scintille tra Marvin Williams e James Ennis. Per entrambi tecnico e relativa doppia espulsione. Antetokounmpo (12/14 dal campo, primo tempo chiuso con un 8/8) centra la sua terza partita nei playoff con almeno 30 punti-10 rimbalzi e 5 assist. La star greca diventa il 1°giocatore della storia dei playoff NBA con 35 punti e 10 rimbalzi tirando con l’85%. Inoltre è il 4° all-time con una media nelle prime 3 partite di postseason di 30 punti, 15 rimbalzi e 5 assist. Raggiunti Kevin Garnett (2003), Kareem Abdul Jabbar (’77) e Wilt Chamberlain (’67).

Un primo tempo da favola (74 punti segnati che è il record di franchigia nei playoff) e una seconda parte di gara passata a resistere al tentativo di rimonta degli Indiana Pacers. I Miami Heat vincono così anche gara-3 e ipotecano la semifinale di conference. Quattro giocatori oltre i 20 punti per coach Spoelstra. E’ la seconda volta che succede nella storia degli Heat ai playoff. Nella precedente occasione arrivò il titolo nel 2012 in gara-5 delle Finals contro Okc (James 26, Bosh 24 Miller 23 e Wade 20). Jimmy Butler è il miglior realizzatore, toccano il “ventello” anche Dragic, Herro e Adebayo. Per il lungo ex Kentucky ci sono anche 11 rimbalzi per la sua 2a doppia-doppia nella serie, per la prima volta raggiunge il 20-10 nei playoff. Indiana paga un brutto primo tempo (56-74 all’intervallo) ma reagisce nella ripresa e torna in carreggiata finendo poi sconfitta. 34 punti e 17 assist per un ottimo Malcom Brogdon, ma non basta per evitare lo 0-3 nella serie.

Vittoria all’overtime per OKC che riduce le distanze nella serie contro Houston. Un libero di Daniel House permette ai Rockets di acciuffare il supplementare. Nel prolungamento esce per falli James Harden e i Thunder colgono al volo l’occasione. Vittoria arrivata grazie ai 29 di Denis Schroder (record in carriera nei playoff pareggiato) e a un Chris Paul da 26 punti con 11/20 al tiro. Ancora bene Gallinari che termina gara-3 con 20 punti e 7 rimbalzi. Per Gallo molti tiri da fuori (4/12 dal campo e 4/11 da tre) e la solita impeccabile serata dalla lunetta (8/8). Houston incassa la prima sconfitta nella serie e aspetta il rientro di Russell Westbrook che probabilmente avverrà già lunedi in gara-4 che potrebbe rivelarsi decisiva ai fini di una serie riaperta.

Come i Bucks anche i Lakers mettono la freccia nella loro serie. Vittoria e vantaggio 2-1 contro i Portland Trail Blazers per L.A che è trascinata ancora dal duo Lebron James e Anthony Davis. 38, 12 rimbalzi e 8 assist per LBJ (11/18 dal campo, 4/8 da 3), Davis si ferma a 29 punti (12 dei quali nel quarto periodo) 11 rimbalzi, 8 assist (massimo in carriera nei playoff) e un non certo esaltante 7/14 ai liberi. Era dai tempi di Shaq e Kobe (finale Western Conference contro Sacramento nel 2000) che due giocatori dei Lakers non raggiungevano almeno 25 punti e 10 rimbalzi in una partita dei playoff. Ancora decisiva la difesa di LA con Portland che ha avuto un buon Lillard (34 con 8/20 al tiro e 5/11 da tre, nonostante i problemi al dito della mano infortunato in gara-2) e CJ McCollum da 28 e 8 rimbalzi.

MILWAUKEE BUCKS-ORLANDO MAGIC 121-107 (serie 2-1)

MIL: G.Antetoukounmpo 35pts-11reb, K.Middleton 17, B.Lopez 16, E.Bledsoe 14

ORL: DJ Augustine 24, N.Vucevic 20, T.Ross 20, E.Fournier 13

INDIANA PACERS-MIAMI HEAT 115-125 (serie 0-3)

IND: M.Brogdon 34pts-17ast, TJ Warren 23, V.Oladipo 20, M.Turner 15pts-12reb, A.Holiday 10

MIA: J.Butler 27, G.Dragic 22, B.Adebayo 22pts-11reb, D.Robinson 15, J.Crowder 11

HOUSTON ROCKETS-OKLAHOMA CITY THUNDER 117-119 OT (serie 2-1)

HOU: J.Harden 38, J.Green 22, E.Gordon 22, D.House 15pts-10reb.

OKC: D.Schroder 29, C.Paul 26, Gallinari 20

LOS ANGELES LAKERS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 116-108 (serie 2-1)

LAL: L.James 38pts-12reb, A.Davis 29pts-11reb, K.Caldwell-Pope 13, A.Caruso 10

POR: D.Lillard 34, CJ McCollum 28, C.Anthoy 20, J.Nurkic 10