NBA Recap Inside: Antetokounmpo rientra, Bucks sempre più primi a Est. Che sfida tra Booker e Lillard

Giannis Antetokounmpo ritorna in campo dopo aver saltato le ultime due gare per problemi alla schiena: 27′ in campo per l’MVP con 23 punti e 10 rimbalzi nella comoda vittoria dei Bucks sul campo di Chicago. Sesta vittoria nelle ultime 7 uscite per Milwaukee che consolida il primato a Est. Antetokounmpo è alla sua 11a partita in questa stagione con più di 20 punti e 10 rimbalzi ottenuti in meno di 30′. Un record che mai raggiunto nell’epoca recente della Lega. Bucks sempre più primi grazie anche allo stop di Miami a Washington. Heat battuti dopo 5 vittorie consecutive, tra i Wizards in evidenza Garrison Mathews al suo record in carriera (29). Butler e Adebayo (doppia-doppia con 5 assist) non sono sufficienti alla squadra di Spoelstra. Frizzante sfida al Moda Center di Portland dove Phoenix vince la sua seconda partita di fila che arriva dopo 8 stop consecutivi. Grandi protagonisti Devin Booker e Damian Lillard, entrambi autori di 33 punti. 9/19 dal campo e 15/15 ai liberi per l’ex Kentucky, 10/20 dal campo, 6/12 da tre punti e 8/12 dalla lunetta per Lilliard che non basta ai Blazers per evitare la 4a sconfitta di fila. Minnesota vince in casa dopo un supplementare contro Brooklyn. I T’Wolves sembrano in ripresa (2a vittoria ultime 3) grazie anche al carreer high di Jarret Culver. Ai Nets (4 k.o. ultime 5 uscite) non bastano i 36 punti di Spencer Dinwiddle (12/31 FG, 3/9 3pts, 9/13 FT). Donovan Mitchell guida gli Utah Jazz alla vittoria interna contro Detroit. Ottava affermazione nelle ultime 9 partite per la squadra di coach Snyder, i Pistons (senza Griffin) perdono la 7a nelle ultime 9. Pur privi di Trae Young, gli Atlanta Hawks mettono fine alla loro striscia negativa che durava da 10 partite e vincono ad Orlando. Magic in crisi dopo la 5a sconfitta nelle ultime 7,

Atlanta Hawks@Orlando Magic 101-93

ATL: B.Goodwin 21pts, K.Huerter 19pts, D.Hunter 16pts, A.Len 13pts-12reb, J.Collins 10pts-10reb

ORL: N.Vucevi 27pts, E.Fournier 22pts, DJ Augustin 17pts

Miami Heat@Washington Wizards 105-123

MIA: J.Butler 27pts-8reb, B.Adebayo 14pts-14reb-5ast, D.Robinson 16pts, K.Nunn 14pts

WAS: J.McRae 29pts, G.Mathews 29pts, I.Mahinmi 25pts

Milwaukee Bucks@Chicago Bulls 123-102

MIL: K.Middleton 25pts, G.Antetokounmpo 23pts-10reb, E.Bledsoe 15pts, E.Ilyasova 14pts-11reb

CHI: Z.Lavine 19pts, L.Markkanen 18pts, C.White 18pts, W.Carter Jr.10pts-10reb

Brooklyn Nets@Minnesota Timberwolves 115-122

BKN: S.Dinwiddle 36pts, T.Prince 11pts-14reb, J.Harris 19pts

MIN: S.Napier 24pts, J.Culver 21pts, G.Dieng 11pts-20reb, R.Donington 14pts

Detroit Pistons@Utah Jazz 81-104

DET: D.Rose 20pts, A.Drummond 15pts-13reb, S.Mykhailiuk 15pts

UTA: B.Bogdanovic 17pts, R.Gobert 13pts-19reb, D.Mitchell 23pts, J.Clarkson 20pts

Phoenix Suns@Portland Trail Blazers 122-116

PHX: D.Booker 33pts, K.Dubre Jr.29pts, R.Rubio 18pts-13ast

POR: D.Lilliard 33pts-7ast, CJ McCollum 25pts, H.Whiteside 18pts-22reb