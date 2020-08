NBA Recap Inside: Avanti Bucks e Lakers. Houston 3-2 contro Okc

Le due teste di serie dei tabelloni playoff sono accomunate dal medesimo destino nel primo turno. Entrambe sconfitte in gara-1, ma sia Milwaukee che Lakers sono poi capaci di mettere alle corde i rispettivi avversari e di prendersi con forza le semifinali di Conference. Nella bolla di Orlando si riprende a giocare dopo lo stop di tre giorni, e arrivano le vittorie sia di Bucks che L.A. che eliminano Orlando e Portland. Nella terza gara del sabato sera, dell’ennesima ripartenza stagionale dela NBA, gli Houston Rockets si riprendono il vantaggio nella serie contro Okòahoma City e lunedi hanno il primo match point per chiudere i conti.

Milwaukee fa fuori Orlando in una serie sostanzialmente dominata dai campioni della Eastern Conference dopo il passaggio a vuoto avvertito in gara-1, La 5a partita è decisa da un secondo quarto con i Bucks che segnano 41 punti e vanno al riposo sul +17 (67-50). Ai Magic non serve un ripresa giocata alla pari. Antetokounmpo e Middleton decisivi con le loro doppie doppie. Il greco chiude a 28 (11/17 dal campo), per l’ala di Charleston ce ne sono 21 (7/16 al tiro e 3/8 da tre punti). Nikola Vucevic è il migliore per la squadra di Steve Clifford, anche se i suoi 22 punti arrivano con un 9/25 dal campo. Giannis Antetokounmpo chiude la serie con 30.6 punti e 16 rimbalzi, facendo registrare in ognuna delle cinque partite una doppia doppia. Era dal 2002 (Dirk Nowitzki nel primo turno contro Minnesota) che un giocatore non terminava una serie playoff andando in doppia cifra su due voci statistiche del proprio box score.

Vittoria e nuovo vantaggio nella serie per gli Houston Rockets che superano in maniera marcata gli Oklahoma City Thunder. Accelerata per gli uomini di Mike D’Antoni arrivata nel secondo tempo con un parziale complessivo di 35-66. Houston ha ritrovato Russell Westbrook che parte in quintetto, segna 7 punti in 23″. James Harden termina con 31 punti ed è il miglior realizzatore dell’incontro. Okc crolla nella ripresa dopo il -3 dell’intervallo, solo Schroder e Paul in doppia cifra alla fine. Grigia serata per Danilo Gallinari che chiude con un solo punto a referto e 0/5 dal campo non riuscendo a incidere sul match.

I Lakers volano in semifinale di Conference superando i Trail Blazers grazie ancora alla sua coppia di superstar. Lebron James e Anthony Davis insieme combinano 79 punti. Pur incompleto Portland ha fatto sudare L.A. con un ottimo CJ McCollum, il miglior Carmelo Anthony della serie e il solito Nurkic . Stellare la prova di Davis chiude a quota 43 con 14/18 dal campo, 4/6 da tre punti (record in carriera nei playoff) e 11/13 ai liberi. Decisivo nel finale con i punti del k.o. Tripla doppia per James (36-100-10) che tira come il suo compagno (14/18 dal campo, 4/7 da tre e 4/4 dalla lunetta). Lebron è alla 25a tripla-doppia di una carriera dove è 14-0 nel primo turno dei playoff (dietro solo a Robert Horry e Derek Fischer che sono 16-0), è il primo giocatore dei Lakers a centrare una tripla-doppia con 35 punti nei playoff dai tempi di James Worthy (1980). James-Davis sono i primi compagni di squadra dei Lakers a segnare più di 35 punti ciascuno in una gara dei playoff dai tempi di Shaq e Kobe che il 9 giugno 2002 realizzarono rispettivamente 35 e 36 punti in gara-3 di Finale contro i Nets.

Orlando Magic-Milwaukee Bucks 104-108 (Milwaukee vince la serie 4-1)

ORL: Antetokounmpo 28pts-17reb, Middleton 21pts-10reb, B.Lopez 16, M.Williams 12, G.Hill 11, E.Bledsoe 19

MIL: Vucevic 22, Fournier 18, DJ Augustin 15, Fultz 14, Ross 13

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets (serie 2-3)

OKC: D.Schroder 19, C.Paul 16, S.Adams 12pts-14reb, D.Bazley 10pts-12reb, Gallinari 1.

HOU:J.Harden 31, R.Covinghton 22, E.Gordon 20,

Portlan Trail Blazers-Los Angeles Lakers (L.A. vince la serie 4-1)

POR: CJ McCollumm 36, C.Anthony 27, G.Trent Jr.16, A.Simons 13, J.Nurkic 16pts-10reb

LAL: A.Davis 43, L.James 36pts-10reb-10ast, K.Caldwell-Pope 14, D.Howard 11.