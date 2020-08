NBA Recap Inside: Bis per Orlando, Houston, Phoenix e S.Antonio. Ok Boston e Brooklyn

Dopo la tripla doppia dell’esordio, Luka Doncic ne mette 40 in faccia a Phoenix ma non basta ai Mavs per piazzare il primi sigillo dopo il lockdown. Jason Tatum è il protagonista nel successo dei Celitcs su Portland maturato nel primo tempo (67-48) prima della rimonta non conclusa dei Blazers. Ancora 36 punti per Antetokounmpo ma Milwaukee cade davanti ai Rockets di Westbrook. Caris LeVert segna 25 dei suoi 34 punti finali nel 2°tempo e Brooklyn alimenta le sue speranze di playoff nello scontro diretto contro i Wizards vinto in rimonta. DeMar DeRozan fa 2/2 dalla lunetta a 1″ dalla fine e consegna agli Spurs vittoria contro Memphis, seconda W nella bolla per la squadra di Popovich. Marco Belinelli non è entrato.

Washington Wizards-Brooklyn Nets 110-118

WAS: T.Bryant 30pts-13reb, T.Brown Jr. 22pts-10reb, I.Smith 12, J.Robinson 12, J.Grant 10

BKN: C.Levert 34, J.Harris 27, J.Allen 22pts-15reb, C.Chiozza 14

Portland Trail Blazers-Boston Celtics 124.128

POR: D.Lillard 30pts-16ass, J.Nurkic 30, G.Trent 21, CJ McCollum 17, C.Anthony 13

BOS: J.Tatum 34pts-8ass, J.Brown 30, G.Hayward 22, K.Walker 14, G.Kanter 11

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies 105-106

SAS: D.Murray 21pts-10reb, D.White 18, D.DeRozan 14, L.Walker 12, R.Gay 12, M.Belinelli n.e.

MEM: J.Morant 25, J.Jackson 21, D.Brooks 16, G.Allen 15, J.Valanciunas 13pts-11reb.

Sacramento Kings-Orlando Magic 116-132

SAC: H.Giles 23, D.Fox 13, H.Barnes 12, R.Holmes 12, B.Hield 12, D.Jeffries 12 B.Bogdanovic 12

ORL: T.Ross 25, N.Vucevic 23pts-11reb, A.Gordon 22, M.Fultz 14, M.Carter-Williams 12, DJ Augustin 10

Milwaukee Bucks-Houston Rockets 116-120

MIL: K.Middleton 27pts-12reb, G.Antetokounmpo 36pts-18reb, B.Lopez 23pts-12reb

HOU: R.Westbrook 31, J.Harden 24, D.House 16, R.Covington 15, PJ Tucker 11

Dallas Mavericks-Phoenix Suns 115-117

DAL: L.Doncic 40pts-11ass, K.Porzingis 30pts, S.Curry 16

PHX: D.Booker 30, R.Rubio 20, C.Johnson 19pts-12reb, D.Saric 13, C.Payne 10